Elezioni | Gentiloni | centrosinistra ha ottime chance di vincere

Gentiloni : Il mio impegno finisce con le Elezioni : "Il mio impegno finisce con le elezioni". Paolo Gentiloni svicola così alla domanda di Fabio Fazio che gli chiede se è pronto a restare a Palazzo Chigi nel caso le urne non diano subito un risultato chiaro e non permettano a una coalizione di governare autonomamente."Sono rispettoso degli elettori e dobbiamo dare alle elezioni il peso che hanno", ha detto il premier a Che tempo che fa, "Saranno i ...

Gentiloni da Fazio : "Il mio impegno finisce con le Elezioni". E spinge il Pd a chiudere l'alleanza con la Bonino : "Io ho un impegno che finisce con le elezioni. Sono rispettoso con il Parlamento e i cittadini e bisogna dare alle elezioni il peso giusto. Se pensiamo che le elezioni sono un adempimento e poi continua come prima, non faremo un servizio alla democrazia. Le elezioni sono importantissime, ogni cittadino può dire la sua, e le elezioni determineranno chi governerà, non l' inerzia o una alchimia". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni ...

Elezioni - Gentiloni : "Non disperdere i risultati raggiunti" : "Non disperdere i risultati raggiunti" da "famiglie, lavoratori, imprese", è "questo il compito delle forze politiche in vista delle prossime Elezioni" del 4 marzo. Lo ha detto il premier Paolo ...

Sergio Mattarella - il piano B dopo le Elezioni : larghe intese con Berlusconi - Gentiloni e Grasso : C'è un piano segreto di Sergio Mattarella per il dopo elezioni che potrebbe permettere al Paese di non tornare alle urne anche nel caso in cui il voto del 4 marzo dovesse offrire al Quirinale uno ...

Il discorso del presidente Mattarella/ Gentiloni : 'Fiducia nell'Italia che va verso le Elezioni' : 'Fiducia nell'Italia che va verso le elezioni, richiamo alla memoria e alla visione del futuro, invito alla responsabilità della politica #Graziepresidente'. Lo afferma il premier Paolo Gentiloni commentando il discorso del presidente Sergio Mattarella. 'Il presidente della Repubblica ci invita a non cadere nella trappola di un ...

Elezioni 2018 - in cinque si sfidano per Palazzo Chigi (e se restasse Gentiloni?) : Con lo scioglimento delle Camere è terminata la diciassettesima legislatura e parte ufficialmente la campagna elettorale verso Palazzo Chigi. Anche se la legge elettorale, il Rosatellum, non...

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 : Governo a termine - ma Gentiloni è più amato di Renzi : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: Governo a termine e Camere sciolte, ma Gentiloni resta il leader più amato(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 01:28:00 GMT)

Mattarella : «Elezioni il 4 marzo» Video Gentiloni : «Non tireremo i remi in barca» : Il premier Gentiloni è tornato al Colle giovedì sera insieme al ministro dell'Interno Marco Minniti per controfirmare il decreto di indizione delle elezioni, a seguito dello scioglimento delle Camere. Le nuove Camere dovranno riunirsi il 23 marzo 2018

Paolo Gentiloni - Ius soli : la promessa horror - approvato dopo le Elezioni : Ora, l'ipocrisia della sinistra non conosce confini nè tantomeno vergogna. dopo aver passato mesi a strombazzare una legge che più di sinistra dello ius soli non c'è, Pd e company hanno infine dovuto ...

Gentiloni al Quirinale - Elezioni 2018/ Scioglimento Camere : Mattarella firma il decreto di fine legislatura : Gentiloni al Quirinale: Elezioni 2018, a breve lo Scioglimento delle Camere con il decreto di Mattarella. Via libera alla campagna elettorale, quando sarà la data delle urne?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 18:21:00 GMT)

