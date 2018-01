Elezioni | Di Maio benedice Paragone | “Con lui commissione di inchiesta permanente sulle

Elezioni - Di Maio contro l’Economist : “Dicono che Berlusconi vincerà? Buon auspicio per noi. Sbagliano sempre” : “A me sembra di vivere lo stesso clima del referendum costituzionale. Vedo un certo establishment che si sta compattando tutto su Berlusconi, addirittura l’Economist, per il quale Silvio Berlusconi era inadatto a governare, ha cambiato idea”. Lo ha detto il candidato premier del M5s Luigi Di Maio in diretta su Facebook da Porto Marghera. “Non è che l’Economist abbia cambiato idea perché Berlusconi ha un’altra qualità di ...

Elezioni - Di Maio : “Centrodestra avanti negli uninominali? Presto per cantare vittoria : non ci sono ancora i nostri nomi” : Il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, in diretta da Porto Marghera dice la sua sulle proiezioni che danno il centrodestra avanti su tutti i collegi uninominali: “Ci stiamo preparando per scegliere i candidati per i collegi uninominali, un meccanismo territoriale, dove ogni candidato con un voto in più vince. Oggi ho visto una serie di proiezioni rilanciate dai giornali secondo cui il centrodestra è avanti in tutti i ...

Elezioni - Di Maio : “Puntiamo al 40% - con noi le migliori energie del paese”. Poi brinda con il vin brulé : “Puntiamo ad arrivare al 40%, comunque non lasceremo il Movimento nell’angolo, lasciando altrimenti l’Italia nel caos. Faremo un appello agli altri partiti di convergere sul nostro programma, per abbassare le tasse, sostenere le famiglie e per una banca pubblica degli investimenti. La nostra squadra di governo sarà presentata prima delle Elezioni. Sosteremo le migliori forze anche nei collegi uninominali, siamo l’ultimo bastione ...

Elezioni - la profezia di Negri (ex Radicali) : “Vincerà Di Maio - Renzi sarà fatto fuori e ci sarà governo Grasso con M5s e Pd” : “Elezioni politiche? Non è affatto vero che non vincerà nessuno”. Così a Omnibus (La7) esordisce nella sua disamina Giovanni Negri, ex segretario del Partito Radicale, poi entrato in duro contrasto con i compagni di viaggio. Fondatore del movimento La Marianna, Negri oggi aderisce al progetto politico Energie per l’Italia di Stefano Parisi. E nel talk show politico mattutino condotto da Gaia Tortora fa la sua previsione: “Il M5S ha ...

Berlusconi - Renzi e Di Maio - la soffiata americana : 'Ecco cosa succederà dopo le Elezioni' : ... impegnato a trovare una maggiore unità dopo la Brexit e la vittoria di Trump negli Us a' spiega il FT, 'gli elettori della terza economia dell'Ue sono chiamati ad esprimersi in quello che è il ...

Elezioni - Di Maio : puntiamo a 40% - possiamo governare da soli : In particolare, il reddito di cittadinanza, proposto dal M5s, è "misura espansiva che rilancerà l'economia e permetterà di tagliare sprechi e privilegi". Presenteremo, ha concluso, "una squadra di ...

M5s - Beppe Grillo isola Luigi Di Maio "Esonero" dopo le Elezioni 2018 : Beppe Grillo lavora già al dopo Di Maio per mettere in sicurezza il M5s e non sfaldare la comunità di attivisti che porta voti ma anche incassi pubblicitari al blog. Le munizioni dell' artiglieria grillina non sono illimitate. Il piano del fondatore del M5s è di non sprecare tutte le cartucce nella prossima battaglia elettorale ma di conservarne due o tre per garantire al Movimento la sopravvivenza, scrive il Giornale Segui su affaritaliani.it

Grillo pronto a sostituire Di Maio con Di Battista dopo le Elezioni? Video : Secondo tutti gli ultimi sondaggi il M5S è nettamente il primo movimento politico in Italia [Video], con percentuali che oscillano tra il 27 e il 29% dei potenziali consensi. Ma al M5S rappresentato dal candidato premier Luigi #Di Maio non bastera' vincere le elezioni di marzo per ottenere l’incarico di governo ed entrare a Palazzo Chigi. Di Maio dovrebbe ottenere per forza lo prescrive la legge il voto di fiducia delle due camere, ma il divieto ...

M5s - Beppe Grillo vede i sondaggi e decide : così farà fuori Di Maio dopo le Elezioni : Un uomo solo al comando, almeno fino alle elezioni politiche del 2018. Poi, in caso di (probabile) fallimento, Luigi Di Maio verrà fatto fuori dal Movimento 5 Stelle . È questa, spiega Il Giornale , ...

Elezioni - Salvini : “Noi stampella di un governo Di Maio? No - il loro simbolo è spelacchio” : “Di Maio sull’euro ha detto di non volerlo poi ha smentito. Poi domani sarà di nuovo contro: cambiano idea più volte al giorno. Noi non siamo contro l’euro ma a Bruxelles vogliamo che vengano difesi interessi nazionali in primis su economia. Lega in soccorso del M5s qualora avessero l’incarico? Il simbolo del loro saper governare è spelacchio, e io non voglio un governo “spelacchio“. Così Matteo Salvini, ...

Elezioni - Di Maio : "Non apriamo solo al Pd - il nostro appello vale per tutti" : Il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio , chiarisce con un post su Facebook le strategie del Movimento in vista delle prossime Elezioni. "Oggi su un giornale lanciamo segnali alla Lega, su un ...

Di Maio verso le Elezioni : “Voterei l’uscita dall’euro. Se non avremo il 40% appello ai partiti” : «Se si dovesse arrivare al referendum, che però io considero una “extrema ratio”, è chiaro che io voterei per l’uscita, perché significherebbe che l’Europa non ci ha ascoltato. Ma io vedo oggi un’opportunità dall’Europa». Lo ha detto su La7 a L’aria che tira il candidato premier di M5S Luigi Di Maio, rispondendo alla domanda su come voterebbe in ca...