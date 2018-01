Elettra Lamborghini non va all' Isola dei Famosi Il futuro sarà nella musica | Basta

Elettra Lamborghini all'Isola dei Famosi - ma alla conferme si affiancano le smentite : ecco cosa sta succedendo : Elettra Lamborghini sarà presente o no nel cast dell' Isola dei Famosi ? In merito alla partecipazione dell'ereditiera al reality di Canale 5 , che avrà inizio tra una settimana, si rincorrono ...

Elettra Lamborghini NON VA ALL'ISOLA DEI FAMOSI / Su Instagram l'ereditiera svela il perché della sua assenza : ELETTRA LAMBORGHINI non va ALL'ISOLA dei FAMOSI, la nota ereditiera non sarà tra i protagonisti del reality show: lo svela un post di Instagram dove racconta la sua partenza per Miami.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 11:18:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Concorrenti ufficiali e anticipazioni : Elettra Lamborghini la più attesa : ISOLA dei FAMOSI 2018, Concorrenti ufficiali e anticipazioni: oggi arriva anche la conferma su Francesco Monte? I fan in trepida attesa dopo l'annuncio dei primi nomi!(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 08:40:00 GMT)

L'Isola dei Famosi e i capricci di Elettra Lamborghini : 'Imposto il veto sul nome di una competitor' : MILANO - Con il nuovo anno partirà la nuova edizione dell' Isola dei Famosi . #Isola work in progress Cosa staranno facendo @alessiamarcuzzi e @stefanodemartino? Ma soprattutto: dove sono? Continuate ...

Isola dei Famosi - Elettra Lamborghini nel cast : ma a una sola condizione : Elettra Lamborghini impone una particolare richiesta L’Isola dei Famosi 2018 andrà in onda a partire dal 22 gennaio, reality condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Il cast non è ancora chiuso definitivamente, ma alcuni naufraghi sono già stati confermati e sbarcheranno presto in Honduras. Tra questi: l’attrice Brigitte Nielsen, la showgirl Alessia Mancini, l’ex tronista Francesco Monte, la fashion blogger Chiara ...

Elettra Lamborghini / Farà parte del cast dell'Isola dei famosi 2018? Ad una condizione... : ELETTRA LAMBORGHINI Farà parte del cast dell'Isola dei famosi 2018? La sua partecipazione sembra essere certa anche se l'ereditiera mette una condizione...(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 09:59:00 GMT)

L’Isola dei famosi è già sexy - Chiara Nasti Vs Elettra Lamborghini : sfida all’ultimo scatto [FOTO] : 1/15 Elettra Lamborghini (Intagram) ...

L'isola dei famosi 13 : concorrenti Bianca Atzei-Alessia Mancini-Paola Di Benedetto-Elettra Lamborghini-Eva Henger-Kaspar Capparoni-Nino Formicola? : “Quattro nuove naufraghe in arrivo per Alessia Marcuzzi nella prossima Isola dei famosi - spiega Chi nelle "chicche di gossip" - che partirà il 22 gennaio su Canale 5. Voleranno in Honduras l'ex letterina Alessia Mancini (che non gradirebbe la presenza di Stefano Bettarini, suo ex flirt), la cantante Bianca Atzei, la showgirl Cecilia Capriotti e la ballerina di Colorado Paola Di Benedetto. Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez, ...

Elettra Lamborghini / Isola dei famosi 2018 : è ufficiale la presenza dell'ereditiera nel cast! : ELETTRA LAMBORGHINI farà parte del cast dell'Isola dei famosi 2018: la notizia è stata ufficializzata dal sempre informato Gabriele Parpiglia nei suoi profili social.(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 08:33:00 GMT)

Riccanza 2 - quinta e sesta puntata : Elettra Lamborghini surriscalda Venezia : Matteo ed Elettra In attesa di conoscere il nuovo entrato del cast (l’arrivo di Juan Fran Sierra è fissato per la prossima settimana), tornano su MTV (canale 133 di Sky) le avventure della seconda stagione di Riccanza. Nella quinta puntata in onda oggi alle 22.50 Elettra Lamborghini e la “principessa” Jessica sono a Venezia per un party che si preannuncia di altissimo livello. E chi poteva organizzarlo, se non la mondana ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi sfida la Blasi con Monte ed Elettra Lamborghini : Alto, faccino pulito, è salito agli onori della cronaca rosa per la decisione di Ssesilia di lasciarlo durante la diretta tv del GF Vip . Lui era convinto che si sarebbero sposati e invece si è ...

Riccanza 2 - terza e quarta puntata : Elettra Lamborghini ai fornelli : Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini sa sempre come accendere gli animi. E anche i fornelli. Nel secondo appuntamento con Riccanza, il docureality di Mtv (canale 133 di Sky) in onda stasera alle 22.50, la bombastica ereditiera andrà a scuola di cucina. Chissà con quali risultati. Dopo averla vista alla ricerca di diamanti da sostituire ai suoi piercing, stasera il pubblico che segue le avventure dei rich kids all’italiana la troverà in ...

RICCANZA 2 / Anticipazioni 5 dicembre : tra lusso ed eccessi - le rivelazioni di Elettra Lamborghini : RICCANZA 2, Anticipazioni seconda puntata del 5 dicembre: Elettra Lamborghini e tutti gli altri giovani nuovamente in onda su MTV, ecco le vecchie e nuove glorie.(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 17:10:00 GMT)

RICCANZA 2/ Cast e anticipazioni : Elettra Lamborghini - Tommaso Zorzi e quella promessa... : RICCANZA 2 parte questa sera, martedì 28 novembre, alle 22.50 su MTV (Sky 133) e su NOWTV! Nel Cast ritroveremo Elettra Lamborghini, ma ci saranno anche delle new entry nel Cast.(Pubblicato il Tue, 28 Nov 2017 22:27:00 GMT)