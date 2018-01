Ecco i pericoli per la Nato nel confronto con Mosca in Europa

Tecnologia - Ecco come i sensori della tua auto potrebbero avvertire altri automobilisti sui pericoli stradali : La prima unità di mappe di Nokia, ora di proprietà di un consorzio di case automobilistiche europee, sta lanciando un nuovo sforzo per raccogliere i dati dei sensori di milioni di auto con l’obiettivo di aiutare a creare una mappa in tempo reale delle condizioni stradali. La notizia è importante dal momento che comprendere non solo la mappa della strada, ma anche ciò che sta succedendo su quella strada è un fattore chiave per i veicoli autonomi. ...

Truffe e frodi online sono la nuova piaga del crimine : Ecco i pericoli maggiori : Nel 2016 le denunce per Truffe e frodi informatiche in Italia hanno toccato un nuovo picco storico, arrivando a 250 ogni 100mila abitanti e registrando una crescita di oltre il 50% rispetto al 2010 – primo anno per cui l’Istat fornisce statistiche in merito. Si tratta di un trend in continua ascesa che, a parte un rallentamento nel 2014, segnato pi...

Gli 007 italiani ai giovani : "Ecco i pericoli della Rete" : E la mancanza di regole e controlli, peraltro ben difficili anche da concepire, lo rendono un mondo ad alto rischio per chi non è ben attrezzato alla navigazione e non è ben consapevole di cosa stia ...

Droga e cyberbullismo - Ecco i pericoli della scuola che spaventano i genitori italiani : Sono tantissimi i pericoli che si palesano quotidianamente davanti ai giovani studenti italiani. pericoli concreti, che possono stravolgere un'intera vita, segnandola per sempre. Sulle pagine del ...

REPORT/ Anticipazioni puntata 20 novembre : migrazioni dalla Libia - prosEcco e pericoli del caminetto : Questa sera, lunedì 20 novembre 2017, alle 21.10 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di REPORT, condotta da Sigfrido Ranucci. Migrazione e prosecco tra i temi.(Pubblicato il Mon, 20 Nov 2017 06:51:00 GMT)

Scoperti 7 nuovi vulcani sottomarini nel Tirreno : Ecco dove e quali pericoli comportano : Tirreno, mare di vulcani. Fino ad oggi ci era nota l’esistenza di 8 vulcani sottomarini. Alcuni anche molto grandi come il Marsili e il Vavilov, che si aggiungono a quelli emersi che formano le isole Eolie. Il Marsili è il vulcano sottomarino più grande d’Europa: è lungo 70 km e largo 30 (ne ho parlato qui). Ora però i vulcani sottomarini del Tirreno quasi raddoppiano, passando da 8 a 15. Una ricerca condotta dall’Istituto nazionale di geofisica ...

Attenta - umanità : Ecco l’avvertimento degli scienziati sui pericoli per l’ambiente : (Foto: Oregon State University/Flickr CC) Dal cambiamento climatico alla deforestazione, dall’estinzione delle specie alla crescita della popolazione umana. Se non ce ne fossimo ancora accorti, noi esseri umani e il mondo in cui viviamo siamo da tempo in un eterno conflitto, arrivando soprattutto negli ultimi anni, ai ferri corti. Tanto che la comunità scientifica si sta impegnando con tutte le sue forze e conoscenze per riuscire a ...

