E presidente Commissione Sanità fa il cronista | al Pronto soccorso carenza di organico

Ragusa eletto presidente Commissione Attività produttive : Il deputato regionale di Forza Italia on.Orazio Ragusa è stato eletto Presidente della Commissione che si occupa di agricoltura, industria, commercio

Orazio Ragusa eletto presidente della commissione attività produttive - sviluppo economico - industria e agricoltura dell'Ars : Nino Minardo, che servirà a mantenere un costante collegamento con l'attività legislativa e di governo della regione in settori strategici dell'economia iblea.

Boschi - Sibilia vs Casini. Le domande del M5s a Vegas spazientiscono il presidente della commissione : “Fumo” : La temperatura nella commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario si innalza quando prende la parola il deputato M5s Carlo Sibilia, che incalza ulteriormente il presidente di Consob Giuseppe Vegas sugli incontri con l’allora ministra Maria Elena Boschi (guarda il video), e viene più volte ripreso dal presidente della commissione Pierferdinando Casini L'articolo Boschi, Sibilia vs Casini. Le domande del M5s ...

F1 - Fia : Massa nominato presidente della Commissione Karting : La nomina è arrivata durante la riunione del FIA World Motor Sport Council dei giorni scorsi: il vice di Massa all'International Karting Commission è K. Van De Grint, dei Paesi Bassi. ESPERIENZA AL ...

Fed - ok Commissione bancaria Senato a Powell presidente : (Teleborsa) - La Commissione bancaria del Senato ha dato il via libera, con 22 voti favorevoli e uno contrario, alla nomina di Jerome Powell come prossimo presidente della Federal Reserve. La parola ...

Cosenza - il consigliere Vincenzo Granata - presidente Commissione Ambiente - chiede al Sindaco una riunione dei gruppi di maggioranza per ... : Per la mia esperienza politica, ho sempre prediletto il ragionamento e il confronto democratico tra le parti, rifiutando la logica del monologo. Occorre ricordare che il consiglio comunale di Cosenza ...

La voce della Politica Abi Basilicata : Giampiero Maruggi nuovo presidente della Commissione regionale : Giampiero Maruggi, Responsabile Area Territoriale Privati 3 della Banca Popolare di Bari, è il nuovo Presidente della Commissione regionale Abi Basilicata per il prossimo biennio. La nomina è stata ...

"Inutile convocare Draghi". Pier Ferdinando Casini contrario all'audizione del presidente Bce in Commissione Banche : "Il ruolo particolare che ha Mario Draghi ci impone una massima cautela e anche una valutazione della ricaduta internazionale" di una sua audizione. "Abbiamo la possibilità, sentendo i dirigenti della Banca d'Italia, anche per i periodi in cui Mario Draghi è stato governatore in carica, di avere quelle risposte che rendono inutile la sua audizione, poi è la maggioranza della Commissione che deve decidere". Lo afferma il ...

Colombia - il gesuita De Roux nominato dall'Onu presidente della "Commissione Verità" : Il gesuita padre Francisco De Roux, da decenni impegnato per la pace e a fianco delle vittime del conflitto Colombiano, è stato nominato dal 'Comité de Escogencia' (il Comitato di scelta incaricato ...

Piovono critiche sul Movimento 5 Stelle dopo le dimissioni del presidente della Prima commissione del comune di Carbonia - Maurizio Soddu. : Una rottura politica che però non trae le dovute conseguenze del caso. Politicamente non ha alcun senso dimettersi dal ruolo di presidente di commissione, perché non si condivide la linea politica ...

Banche - Casini presidente Commissione d'inchiesta : "entro questa legislatura conclusioni importanti" : (Teleborsa) - Pier Ferdinando Casini, da Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, si mostra ottimista: 'Stiamo facendo un lavoro serio ed entro la fine della ...

Incontro a porte chiuse a Firenze tra Casini e Renzi. I 5 stelle attaccano. Il presidente della commissione banche : 'State sereni' : banche e politica. Un binomio azzardato, che non intimorisce tuttavia Matteo Renzi. Il quale ha pensato bene di incontrare il presidente della commissione bicamerale sulle banche Pier Ferdinando Casini, per un ...