È morto Daniele Becci | neo presidente della Camera di commercio di Pescara-Chieti

E' morto Daniele Porcu - il famoso fantino stroncato da un tumore a 34 anni : E' stata stroncata da un tumore a soli 34 anni la vita di Daniele Porcu, giovane fantino romano. Daniele, racconta RomaToday, aveva cominciato molto presto la sua carriera da fantino: durante la sua...

morto il fantino romano Daniele Porcu : funerali lunedì 8 a Cornaredo : Una crisi cardiorespiratoria non ha lasciato scampo al fantino romano Daniele Porcu. E’ Morto a soli 34 anni vinto da un male incurabile. Era ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. I funerali si terranno lunedì 8 alle ore 9.30 nella…Continua a leggere →

'Pino Daniele è morto per gravi negligenze'. Il medico legale : fu omicidio colposo : Nell'anniversario del terzo anno dalla scomparsa di Pino Daniele il ricordo esplode doloroso: mentre la sua Napoli gli dedica una mostra, un flashmob con pianoforte vista mare e prepara memorial e ...

Lutto nel giornalismo : morto Daniele Redaelli - colonna portante della 'Gazzetta dello Sport' : Grave Lutto nel giornalismo sportivo. Daniele Redaelli, colonna portante della 'Gazzetta dello Sport' è morto lo scorso 31 dicembre a Vimercate (Monza) all’età di 65 anni. Da quanto si apprende il...