Dybala-crack | cosa succederà adesso? Possibili scenari di mercato

(Di domenica 7 gennaio 2018) Si è conclusa la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2017-2018: situazione pressoché invariata tra la prima e la seconda in classifica, confermatesi ad una sola lunghezza di distanza, senza considerare il pareggio e la sconfitta di Inter e Roma, che non fanno altro che lanciare sempre di più nella lotta scudetto Juve e Napoli VIDEO. Quel che desta più preoccupazione, però, in questo turno di campionato almeno per quanto riguarda i bianconeri è quanto accaduto a #Paulodurante il match deciso in extremis contro il Cagliari. Infatti si è verificato proprio ciò che un tifoso non vorrebbe mai vedere: al 50' l'attaccante numero 10 bianconero si infortuna toccandosi la coscia, ma la situazione che più allarma l'ambiente e non solo, anche tecnico e societa' è la preoccupante reazione del giocatore che non riesce a trattenere le lacrime dal dolore. Seguendo ...