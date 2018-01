Dramma della disperazione | imprenditore si uccide a 31 anni nella sua azienda

Luca Capuano racconta il Dramma della moglie : Luca Capuano l’ attore di “Centovetrine” e “Le tre rose di Eva”, dalle pagine del Corriere.it che riporta “Grazia”, racconta il dramma della moglie Carlotta Lo Greco, anche lei attrice, 38enne e madre di due bimbi. «Un anno fa a mia moglie è stato diagnosticato un linfoma. Ma non ha mai mollato». «Mia moglie ha attraversato mesi di fatica e di dolore. Ha affrontato una chemioterapia devastante e poi la ...

CARLOTTA LO GRECO/ Luca Capuano - il Dramma della moglie : i ringraziamenti dell'attore ai fan : CARLOTTA Lo GRECO, moglie di Luca Capuano: torna a parlare la coppia dopo la malattia, un tumore, che ha colpito la donna: "Ho attraversato mesi di fatica e di dolore"(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 19:50:00 GMT)

Carlotta Lo Greco/ Luca Capuano - il Dramma della moglie e la bellezza della parola "salute" : Carlotta Lo Greco, moglie di Luca Capuano: torna a parlare la coppia dopo la malattia, un tumore, che ha colpito la donna: "Ho attraversato mesi di fatica e di dolore"(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 16:19:00 GMT)

Dramma della GELOSIA - TUTTI I PARTICOLARI IN CRONACA/ Su Rai Movie il film con Monica Vitti (oggi - 5 gennaio) : DRAMMA DELLA GELOSIA, TUTTI i PARTICOLARI in CRONACA, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Marcello Mastroianni e Monica Vitti, alla regia Ettore Scolo. (Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 10:04:00 GMT)

Bari - Dramma della solitudine in via Celentano : corpo di un pensionato scoperto in un appartamento : Ennesimo dramma della solitudine a Bari. Il corpo di un uomo di circa 60 anni è stato ritrovato questo pomeriggio in avanzato stato di decomposizione in un appartamento in via Celentano. Secondo una ...

Il Dramma della bimba di 8 anni che si è spenta nel corpo di una centenaria Video : Si sono chiusi per sempre i grandi occhioni di Lucy [Video], la piccola bimba di soli otto anni intrappolata in un corpo centenario da una rarissima #malattia. La bambina viveva in Irlanda con i suoi genitori Stephanie e David Parke di Ballyward i quali hanno visto morire la loro figlia giorno dopo giorno, invecchiando precocemente a causa della #sindrome di Hutchinson-Gilford comunemente denominata 'progenia' una malattia genetica molto rara, ...

Il Dramma della bimba di 8 anni che si è spenta nel corpo di una centenaria : Si sono chiusi per sempre i grandi occhioni di Lucy, la piccola bimba di soli otto anni intrappolata in un corpo centenario da una rarissima malattia. La bambina viveva in Irlanda con i suoi genitori Stephanie e David Parke di Ballyward i quali hanno visto morire la loro figlia giorno dopo giorno, invecchiando precocemente a causa della sindrome di Hutchinson-Gilford comunemente denominata 'progenia' una malattia genetica molto rara, che provoca ...

Pino Daniele - il Dramma della figlia Sara dopo la sua morte : 'Ho cominciato a bere' : Sara , la figlia di Pino Daniele , solo ora confessa il momento buio vissuto dopo la morte del padre. Ecco come si era ridotta a vivere per colpa dell'alcol e come è riuscita a venirne fuori e reagire.

ROBERTO BOLLE - DANZA CON ME / Pagelle : l'esibizione di Sting ricorda il Dramma della Siria : ROBERTO BOLLE, DANZA con me: ecco le Pagelle sulla trasmissione di Raiuno con il famoso ballerino e tanti graditi ospiti. Tiziano Ferro fa il pieno di consensi con Il Mestiere della Vita.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 08:06:00 GMT)

Serena Grandi racconta il suo Dramma dopo il sequestro della casa Video : Aveva deciso di mettersi in gioco accettando la sfida del GF VIP. L’esperienza di Serena Grandi [Video] si è consumata nel giro di un paio di settimane. dopo la discussione con Cristiano Malgioglio per questioni legate al riposo notturno la bolognese è stata eliminata al televoto da Lorenzo Flaherty. Nonostante il prematuro epilogo l’attrice è stata al centro di accese polemiche per il conflittuale rapporto con Corinne Clery. Un marito in comune ...

Il Dramma della Santarelli - la malattia del figlio Giacomo Video : Elena Santarelli ha deciso di condividere il terribile dramma che, insieme al marito Bernardo Corradi, sta affrontando [Video]facendo appello a tutta la forza di cui dispone. «Un pugno nello stomaco senza preavviso», è così che definisce in un lungo post pubblicato su Instagram la notizia appresa lo scorso 30 novembre sullo stato di salute del figlio Giacomo, di soli 8 anni, al quale è stata diagnosticata una malattia in merito alla quale la ...

Il Dramma della Santarelli - la malattia del figlio Giacomo : Elena Santarelli ha deciso di condividere il terribile dramma che, insieme al marito Bernardo Corradi, sta affrontando facendo appello a tutta la forza di cui dispone. «Un pugno nello stomaco senza preavviso», è così che definisce in un lungo post pubblicato su Instagram la notizia appresa lo scorso 30 novembre sullo stato di salute del figlio Giacomo, di soli 8 anni, al quale è stata diagnosticata una malattia in merito alla quale la show girl ...

Odoacre Chierico - l'ex stella della Roma scudettata e il Dramma famigliare : 'È morta annegata in piscina' : Un dramma famigliare che continua ancora a fare male. Odoacre Chierico , ex ala della Roma campione d'Italia nel 1983, si è presentato in Tribunale in qualità di testimone nel processo sulla morte ...

Situazione Drammatica con l’agricoltura ostaggio della criminalità in Puglia : episodi come quello di Castellaneta sono gravissimi : . “episodi come quello di Castellaneta sono gravissimi: è inaccettabile che la criminalità tenga in ostaggio il presente e il futuro dell’agricoltura”. E’ con queste parole che, Raffaele Carrabba, presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani di Puglia, commenta il gravissimo…Continua a leggere →