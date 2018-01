Dragon Ball FighterZ | ecco requisiti tecnici per PC

Nuovo video gameplay di Dragon Ball FighterZ analizza il personaggio di Nappa : Dragon Ball FighterZ ha un roster di tutto rispetto e che tiene conto di quasi tutti gli esponenti più importanti del corposo cast di personaggi che compongono l'opera originale di Akira Toriyama. Tra i combattenti più blasonati, forse, il Saiyan Nappa non passerà in primo piano, ma una recente analisi estrapolata dal gameplay del lottatore dimostra quanto possa rivelarsi interessante e divertente da utilizzare. Sappiamo, infatti, che il ...

Svelati alcuni DLC di Dragon Ball FighterZ? Un leak anticipa dei personaggi : I leak, si sa, non hanno tempo, e molto spesso possono anticipare qualcosa con larghissimo anticipo: Dragon Ball FighterZ non è ancora arrivato sui nostri scaffali - ma lo farà nel corso del mese di gennaio 2018 - eppure un recente leak anticipa già i probabili personaggi DLC che comporranno il Season Pass del gioco targato Bandai Namco. Già nelle ultime ore alcuni leaker su Reddit hanno rivelato alcune informazioni esclusive (ma non ...

Dragon Ball FighterZ svela nuovo trailer sui Super Saiyan Blue e i requisiti PC : Nelle ultime ore Bandai Namco ci ha riservato qualche ulteriore novità per Dragon Ball FighterZ: sono infatti stati rilasciati un nuovo trailer dedicato a Vegeta Super Saiyan Blue, direttamente dalla serie di Dragon Ball Super, insieme a un'infografica che riassume i requisiti per la versione PC, come al solito sia minimi che raccomandati. Il video è disponibile di seguito e ci mostra, come di consueto, le principali mosse di questo ...

Vegeta SSGSS è il protagonista del nuovo trailer di Dragon Ball FighterZ : Dragon Ball FighterZ, il nuovo picchiaduro sviluppato da Arc System Works dedicato alla famosa serie di Dragon Ball, torna sotto i riflettori grazie alla pubblicazione di un nuovo video, a poca distanza dalla cinematic di apertura che vi abbiamo proposto alcuni giorni fa.Infatti, come segnala Gematsu, Bandai Namco ha deciso di condividere in rete un trailer che, ancora una volta, ci mostra uno dei protagonisti di Dragon Ball FighterZ, oggi è il ...

Dragon Ball FighterZ/ Beerus giocabile nella sessione open beta! : Dragon Ball FighterZ sarà disponibile a partire dal 25 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One, dal 26 gennaio in formato digitale su PC. nella open beta anche Beerus.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 11:30:00 GMT)

Dragon Ball Super/ Anticipazioni 3 gennaio : la battaglia si avvicina - cosa vedremo? : Dragon Ball Super tornerà ad occupare il pomeriggio di Italia1 con i nuovi episodi che hanno preso il via il 2 gennaio e torneranno oggi: cosa vedremo in tv?(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:38:00 GMT)

Dragon Ball FighterZ dal videogioco all’anime : ecco tutti i riferimenti per Beerus - Hit e Black : Dragon Ball FighterZ presenta tantissimi riferimenti all'opera originale a cui si ispira: le movenze, le tecniche o semplicemente le inquadrature dei personaggi omaggiano fedelmente le tavole del manga di Akira Toriyama e le scene più iconiche della serie animata. Abbiamo per voi un recap di tutti i riferimenti tra il gioco e la serie di Dragon Ball Super, dedicati quindi ai personaggi di Beerus, Hit e Goku Black. tutti i riferimenti sono ...

Dragon Ball Super - anticipazioni nuove puntate. Dal 2 gennaio 2018 : Da oggi, 2 gennaio 2018, dalle 14:35 circa, andranno in onda su Italia 1 le nuove puntate di Dragon Ball Super. Per i telespettatori che hanno visto le prime puntate a partire dallo scorso 10 ottobre, l’attesa è finalmente finita. Cosa accadrà nell’amatissimo cartone animato secondo le prime anticipazioni che circolano in rete? Ebbene i telespettatori non dovranno far caso a qualche piccola incongruenza. Gli esperti di Dragon Ball ...

Dragon Ball Super/ Da oggi le nuove puntate : chi è Black Goku? (anticipazioni 2 gennaio 2018) : Torna oggi, nel pomeriggio di Italia Uno, la serie dedicata alle avventure di Dragon Ball Super. L'episodio, dal titolo "Alla ricerca dell'identità di Black", si concentrerà su...(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 11:32:00 GMT)

Dragon Ball Xenoverse 2 potrebbe arricchirsi presto di due nuovi personaggi : Dragon Ball Xenoverse 2, il titolo ispirato alla famosissima serie, continuerà ad essere supportato da Bandai Namco. Dopo l'Extra Pack 1, che introduceva tantissimi nuovi contenuti, i fan saranno felici di sapere che presto il gioco potrebbe vedere ulteriori interessanti aggiunte.Infatti, come segnalato da Nintendoeverything, nel mese di febbraio sono previste novità per Dragon Ball Xenoverse 2 con la pubblicazione dell'Extra Pack 2, il quale ...

Dragon Ball Super/ Al via oggi le nuove puntate : Goku sulle tracce di Black (anticipazioni 2 gennaio 2018) : Torna oggi, nel pomeriggio di Italia Uno, la serie dedicata alle avventure di Dragon Ball Super. L'episodio, dal titolo "Alla ricerca dell'identità di Black", si concentrerà su...(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 05:17:00 GMT)

Dragon Ball FighterZ open beta : ci sarà lord Beerus come personaggio giocabile : Nel corso del mese di gennaio, pochi giorni prima la data del lancio sul mercato internazionale, Bandai Namco darà ai giocatori la possibilità di provare la open beta di Dragon Ball FighterZ: finora conoscevamo soltanto il numero dei personaggi giocabili, le date e gli orari delle sessioni di prova, ma adesso sappiamo anche che tra i lottatori disponibili ci sarà lord Beerus! Beerus è stato uno degli ultimi personaggi a essere annunciato per ...

Dragon Ball FighterZ ipotesi e previsioni : 3 personaggi che potrebbero arrivare come DLC : Il roster di Dragon Ball FighterZ, almeno per quanto riguarda il gioco base, sembrerebbe essere completo. Ricordiamo, però, che il team di Arc System Works ha in serbo un corposo Season Pass, composto di ben 8 personaggi che saranno rilasciati per il supporto post lancio come DLC a pagamento. Sulla base di alcune, recenti informazioni, è tempo di fare qualche previsione sui DLC del picchiaduro: abbiamo individuato tre scelte che potrebbero ...

Dragon Ball Super - i nuovi episodi : chi è Black Goku? : Era il 10 ottobre e su Italia 1 Trunks aveva appena conosciuto la famiglia di Gohan, Black Goku era tornato nel futuro e Whis, Beerus e Goku si stavano mettendo in viaggio verso il decimo universo da dove hanno percepito un’aura simile a quella di Black Goku (che indossa l’orecchino tipico dei Kaioshin e possiede un anello per viaggiare nel tempo simile a quello custodito proprio dai Kaioshin del decimo universo). La nuova serie di ...