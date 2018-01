Donna uccisa nel Veronese | convivente e nipote incastrati da cellulari

Donna uccisa - telefoni incastrano fermati : (ANSA) - VERONA, 7 GEN - Alla soluzione del giallo di Khadija Bencheick, marocchina 46enne, il cui corpo è stato trovato la sera del 30 dicembre in un uliveto a Valeggio sul Mincio (Verona), si è ...

Coperta elettrica in fiamme - Donna uccisa da monossido : Lecce, 7 gen. (Adnkronos) - Una donna di 73 anni, pensionata, è morta nella sua abitazione di Copertino, in provincia di Lecce, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio sprigionatosi dall'...

Verona - fermati due uomini per la Donna marocchina uccisa : DUE PERSONE sono state fermate per l'omicidio di Khadija Bencheikh, la donna di 46 anni marocchina di 46 anni uccisa e fatta a pezzi, il cui corpo venne trovato in un uliveto a Valeggio sul Mincio, in ...

Verona - Donna uccisa e fatta a pezzi nell'uliveto : fermati due albanesi. "Si conoscevano" : Le indagini per l'omicidio di una donna di 46 anni il cui corpo è stato fatto a pezzi e abbandonato in un uliveto di Valeggio sul Mincio (Verona) hanno portato al fermo di due albanesi. Il...

Donna uccisa nel Salernitano : la sua foto su un sito di incontri : Si fa sempre più probabile l'ipotesi che la Donna trovata nuda, imbavagliata e legata al letto in un appartamento di Agropoli fosse coinvolta nel mondo della prostituzione. Secondo indiscrezioni raccolte in ambito investigativo sembra infatti che la sua immagine compaia su alcuni siti per appuntamenti. I condomini, in ogni caso, non avrebbero ...

Donna uccisa in casa : trovata a letto imbavagliata e senza vestiti : Una Donna di circa 50 anni di nazionalità cinese è stata trovata morta ad Agropoli, in provincia di Salerno, in un appartamento di via Caravaggio. Quando i carabinieri della locale compagnia sono...

Donna uccisa in casa ad Agropoli : senza vestiti e con mani e piedi legati : NAPOLI Una 50enne di nazionalità cinese è stata trovata morta nella sua abitazione ad Agropoli (Salerno), in uno stabile tra via Risorgimento e via Caravaggio, in una zona centrale della città. Quando ...

Praiano - Donna uccisa da onda anomala. Parla un superstite : Un boato fortissimo - tutti scomparsi : "Dovevamo andare ad Amalfi e a Ravello, poi abbiamo visto quella discesa, abbiamo lasciato l'auto e ci siamo incamminati. Non l'avessimo mai fatto, oggi la nostra amica Mariangela sarebbe ancora con ...