Don Matteo 11 anticipazioni 1^ puntata | un nuovo capitano | un' amara verità

Torna Don Matteo 11 - il capitano ora è una donna : Uomo di poche parole, non si autocelebra mai, anzi fa sempre i complimenti agli altri. E' anche questo il suo segreto da oltre da 40 anni, dai tempi western di ' E lo chiamavano Trinità ' e di ' Il ...

Don Matteo. Da giovedì 11 gennaio tornano su Rai Uno i misteri di Spoleto : Terence Hill torna a vestire i panni di Don Matteo, uno dei personaggi che da oltre dieci anni l’ha fatto conoscere anche al pubblico più giovane. Il prete investigatore sarà chiamato ancora a risolvere i misteri di Spoleto. giovedì 11…Continua a leggere →

Don Matteo a Spoleto - parte la messa in onda in Rai : prime anticipazioni delle puntate e data : Giovedì 11 gennaio, in contemporanea con la messa in onda su RaiUno della nuova stagione di Don Matteo, la città di Spoleto, location principale della serie dal 2013, ha deciso di celebrare l'evento ...

Don Matteo 11 trama - storia completa della nuova stagione : Cosa succederà in Don Matteo 11? La trama e la storia completa della nuova stagione prenderà il via tra pochi giorni, ma possiamo già darvi qualche anticipazione su ciò che vedremo. Come sempre, gli ambienti preferiti dei nostri personaggi saranno la canonica e il comando dei Carabinieri, perché protagonisti come sempre saranno anche i crimini che succederanno a Spoleto. A indagare, però, non ci sarà più l'amato Giulio Tommasi, che verrà ...

Torna Don Matteo 11 - Carlo Conti reciterà in una puntata : Don Matteo 11 Torna, finalmente, per la gioia dei telespettatori affezionati alle avventure del prete più amato del piccolo schermo. Giovedi 11 gennaio, in prima serata su Rai Uno,

L'undicesimo anno di Don Matteo. Hill : "Piace perché è un cowboy" : Terence Hill fa strani accostamenti. Per il quasi ottantenne attore che mai perderà quell'accento esotico molto yankee, il suo Don Matteo assomiglia a un cowboy, tipizzazione d'uomo che conosce ...

TERENCE HILL/ “Don Matteo 11? In un episodio sparirò nel nulla…” : TERENCE HILL, in un'intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato con entusiasmo dell'undicesima stagione di Don Matteo, fiction in onda su Rai 1.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 22:45:00 GMT)

Don Matteo 11 quante puntate sono - quando inizia e quando finisce la nuova stagione : Tutto pronto per Don Matteo 11: quante puntate saranno? quando inizia e quando finisce la nuova stagione? Se avete seguito tutti i nostri aggiornamenti sulla fiction dei mesi scorsi, molte informazioni sono già in vostro possesso: vi abbiamo tenuti aggiornati per tutto il tempo che ci ha separati dalla passata stagione fino a oggi, quando mancano pochi giorni al grande ritorno di Don Matteo. L'undicesima stagione sta per arrivare su Rai Uno e ...

Don Matteo 11 - prima puntata : un nuovo capitano! : La prima puntata della fiction Don Matteo 11 si dividerà in due strepitosi episodi. Nel primo il prete dovrà scoprire chi ha ucciso il tutore di Sofia, mentre nel secondo conosceremo un nuovo capitano! Finalmente la fiction italiana di maggiore successo “Don Matteo 11” tornerà a riempire i nostri teleschermi. Vedremo nuovamente il sacerdote più amato dagli italiani, vestirsi nei panni di detective ed intraprendere mille avventure. ...

Fiction 2018 : quando iniziano Don Matteo - Immaturi - Montalbano - E’ arrivata la felicità - Rocco Schiavone… : quando inizieranno in tv le Fiction nella prima parte dell’anno (2018)? Ecco le date o i mesi di partenza (suscettibili ovviamente di variazioni perché i palinsesti sono sempre “vivi” e mutevoli…) e il cast. Romanzo famigliare quando inizia Lunedì 8 gennaio su Rai1 parte Romanzo famigliare, Fiction diretta da Francesca Archibugi con Vittoria Puccini e […] L'articolo Fiction 2018: quando iniziano Don Matteo, ...

Le Fiction Rai 2018 al via da Romanzo Famigliare senza dimenticare Il Commissario Montalbano e Don Matteo : cosa vedremo? : Le Fiction Rai 2018 sono pronte a tenere compagnia al pubblico e ottenere lo stesso successo del 2017. Sono anni di grandi successi questi per la tv pubblica che, dopo anni di semina, ha finalmente iniziato a raccogliere frutti importanti fatti di grandi personaggi, i graditi ritorni de Il Commissario Montalbano e Don Matteo, ma anche tanta innovazione. Nel 2017 abbiamo visto serie che mai avremo pensato sulle reti Rai con un occhiolino al ...

Svelata la data prèmiere di Don Matteo 11 : anticipazioni e promo con Terence Hill e Nino Frassica : In attesa dell'annuncio ufficiale, diversi canali web e cartacei hanno svelato la data prèmiere di Don Matteo 11. Sapevamo già, tramite la notizia trapelata da Terence Hill, che la nuova stagione avrebbe debuttato su Rai1 a gennaio con nuovi casi da risolvere per il parroco più famoso del piccolo schermo. La data prèmiere di Don Matteo 11 non è più un segreto: da giovedì 11 gennaio riparte una delle serie italiane più viste e seguite al ...

Don Matteo 11 - la fiction con Terence Hill al via l’11 gennaio su Rai 1 : Le certezze sono sempre loro, ovvero il prete investigatore interpretato da Terence Hill, e il fido Maresciallo Cecchini (Nino Frassica): ma la nuova stagione di Don Matteo, l’undicesima, in programma in prima serata su Rai 1 a partire dall’11 gennaio, ha non poche sorprese. LEGGI: Don Matteo 11, arriva Romina Carrisi Don Matteo 11, il cameo di Carlo Conti Oltre alla presenza di Carlo Conti nei panni di sé stesso, si legge su Tv ...