Domenica In – Dodicesima puntata del 7 gennaio 2018 – Iva Zanicchi e Romina Power tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata , la Dodicesima , del noto contenitore Domenica le della prima rete di stato. Con una struttura in evoluzione, visti gli ascolti tutt’altro che esaltanti (ora il leggera risalita con la scorsa puntata al 16,50% ma con l’assenza della concorrenza di Barbara D’Urso), ci si appresta ad un nuovo pomeriggio con […] L'articolo Domenica In – Dodicesima puntata del 7 gennaio 2018 – Iva ...

Domenica Live – Dodicesima puntata del 3 dicembre 2017 – Patty Pravo - Cristiano Malgioglio - Clemente Russo - Alberico Lemme tra gli ospiti : Nuova puntat, la Dodicesima e ultima per questo 2017, con Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). La trasmissione, in attesa del ritorno a gennaio, in questa prima parte di stagione è risultata […] L'articolo Domenica Live – Dodicesima puntata del 3 ...