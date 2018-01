Domenica In Anticipazioni e ospiti 7 gennaio | da Romina Power a Ignazio Moser | gossip e

VICTORIA - anticipazioni quarta ed ultima puntata di Domenica 7 gennaio 2018 : anticipazioni quarta ed ultima puntata della fiction VICTORIA, in onda domenica 7 gennaio 2018 in prima serata su Canale 5: Fiction VICTORIA: anticipazioni episodio “IL MOTORE DEL CAMBIAMENTO” Lo shock per la gravidanza tende ad aggravarsi quando a VICTORIA tocca decidere chi debba essere il Reggente. Albert alla fine è il prescelto ma resta egualmente insoddisfatto nel suo desiderio di avere più potere ed il viaggio al Nord ...

VICTORIA - anticipazioni PRIMA PUNTATA di Domenica 17 dicembre 2017 : Ne avevamo già parlato in un precedente post, ma ora il momento è arrivato: stasera (domenica 17 dicembre) inizia su Canale 5 la fiction VICTORIA. Si tratta di una la serie tv dai grandi ascolti ed ispirata alla vita della regina che ha legato il suo nome a un’epoca. Ambientata nel diciannovesimo secolo, la fiction comincia con l’incoronazione della diciottenne VICTORIA che, nonostante nessuno si fidasse di lei, dimostrerà in poco tempo di ...

Domenica IN - SANREMO 2018/ Anticipazioni : Al Bano tra il Festival e Romina (17 dicembre) : DOMENICA In SANREMO 2018: Anticipazioni della puntata di oggi, 17 dicembre. Tanto Festival ma anche attualità e gossip con la presenza in studio di Al Bano Carrisi(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 03:25:00 GMT)

Rosy Abate – la Serie : anticipazioni ultima puntata Domenica 10 dicembre : domenica 10 dicembre andrà in onda l’ultima puntata di Rosy Abate – La Serie. Almeno per questa stagione, dato che il produttore della Fiction Pietro Valesecchi ha dichiarato che la seconda stagione è già in lavorazione. Quinta e ultima puntata del 10 dicembre: Rosy cerca Leo La scorsa domenica avevamo visto in fuga in elicottero il boss mafioso Nuzzo Santagata con la figlia Regina e il nipotino Leo, in realtà figlio di Rosy e Ivan Di Meo. Rosy ...

Domenica In - ecco le novità nella puntata di oggi : le anticipazioni di Valerio Scanu ma ecco cosa ha fatto Benedetta Parodi : Una Benedetta Parodi decisamente ridimensionata? Così sembrerebbe, a giudicare dall'appuntamento odierno di 'Domenica In', in una giornata potenzialmente favorevole per la (temporanea) sospensione ...

Rosy Abate – La Serie : anticipazioni ultima puntata di Domenica 10 dicembre 2017 : Rosy Abate - La Serie Manca una sola puntata ed il pubblico di Canale 5 potrà assistere all’epilogo di Rosy Abate – La Serie, scoprendo così se la protagonista riuscirà o meno a riprendersi suo figlio e a scoprire cosa accadde anni prima, quando le fecero credere che Leonardino fosse morto. Purtroppo il destino di Rosy è legato a doppio filo alla malavita, quasi suo malgrado, ed anche la nuova vita di suo figlio viaggia sui binari ...

Rosy Abate – La Serie : anticipazioni quarta puntata di Domenica 3 dicembre 2017 : Rosy Abate - La Serie Rosy torna a collaborare. La regina di Palermo, donna della malavita dura ed ostinata come poche altre, non riesce mai a restare per troppo tempo al posto che le è congeniale per nascita, ovvero dalla parte dei cattivi, perchè torna ciclicamente sui propri passi aiutando la polizia nelle indagini. Lo ha fatto in Squadra Antimafia con l’amica Claudia Mares e poi con l’amato Domenico Calcaterra, ed ora lo farà con ...

Domenica Live anticipazioni : Cecilia Rodriguez rifiuta l'invito di Barbara d'Urso? Teresanna Pugliese ospite - ci sarà Francesco Monte? : La puntata di Domenica Live potrà essere seguita anche in Live streaming collegandosi al portale Mediaset anche in mobilità tramite apposita app. Seguici e condividi!