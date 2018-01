Domani alla riapertura delle scuole prevedibile un certo caos. Cosa sapere : Sciopero confermato, Domani lezioni a rischio nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie. Come già annunciato il 3 gennaio , le vacanze natalizie si allungano di un giorno per molti bambini e ...

Campidoglio - da Domani a venerdì limitazioni alla circolazione per inquinamento : Da domani mercoledì 3 a venerdì 5 gennaio, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia... L'articolo Campidoglio, da domani a venerdì limitazioni alla circolazione per inquinamento su Roma Daily News.

Allerta Meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio neve dalle 6 di Domani : Sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Smr, la Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per rischio neve valida dalle 6 di domani, 3 gennaio, e fino a ulteriore aggiornamento, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), NV-03 (Alta Valtellina), NV-04 (Prealpi Varesine), NV-05 (Prealpi comasche-lecchesi), NV-06 (Prealpi ...

Pallamano : ad Atene la Nazionale maschile pareggia 27-27 con la Grecia - Domani la seconda sfida : Si è aperto quest’oggi il ritiro in Grecia della Nazionale italiana di Pallamano maschile, che ad Atene ha disputato la prima delle due gare amichevoli contro i padroni di casa, terminata sul punteggio di 27-27, alla fine di sessanta minuti all’insegna dell’equilibrio, in cui mister Riccardo Trillini ha avuto modo di ruotare tutti gli uomini a disposizione. La partita ha visto gli azzurri giocare quasi al completo, arruolando ...

GUALTIERO MARCHESI/ Domani i funerali dello chef : folla alla camera ardente - anche Di Maio in visita : GUALTIERO MARCHESI è morto: addio allo chef più famoso al mondo e maestro dell'arte culinaria. Oggi la camera ardente che anticipa i funerali di venerdì. Le parole dei suoi allievi.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 17:42:00 GMT)

Maltempo : stop Domani alla corsa Siremar Milazzo-Eolie-Napoli : A causa del progressivo peggiorare delle condizioni metereologiche Siremar rende noto che la corsa prevista per domani sulla tratta Milazzo-Eolie-Napoli e’ stata sospesa. Per gli stessi motivi annullata la partenza pomeridiana della motonave Vesta da Trapani per le Egadi. La nave veloce Isola di Vulcano salpera’ per Vulcano-Lipari alle 18,30. A rischio lo scalo di Vulcano che sara’ nel caso effettuato secondo i seguenti orari: ...

Elezioni - Rocco Siffredi alla Zanzara : “Candidarmi con Berlusconi? Lo farei Domani” : In occasione dell’ultima puntata della Zanzara (Radio24) prima della pausa natalizia, Giuseppe Cruciani e David Parenzo hanno chiamato Rocco Siffredi. Il pornoattore, tra le altre cose ha risposto ad una domanda del conduttore sulla possibilità di un suo impegno politico nella squadra di Silvio Berlusconi. La risposta è stata più che affermativa: “Candidarmi con Berlusconi? Lo farei domani” L'articolo Elezioni, Rocco Siffredi ...

Maltempo - Domani allerta 'Gialla' a Palermo : Roma, 26 dic. (askanews) La Protezione Civile Regionale ha diramato pochi minuti fa un allerta gialla per condizioni meteo avverse nella giornata di domani. In particolare, l'allerta riguarda il ...

La Camera vota la fiducia alla manovra. Domani il sì (anche al Senato) e fine della legislatura : A Montecitorio il voto di fiducia chiesto dal governo sulla manovra economica che Domani dovrà tornare al Senato per l'approvazione definitiva. Le novità riguardano soprattutto famiglia, fisco e ...

Palermo : lavori alla rete idrica - Domani stop acqua in alcune zone della città : Palermo, 20 dic. (AdnKronos) - stop all'erogazione dell'acqua domani, giovedì 21 dicembre, dalle 8 alle 20, in alcune zone di Palermo. L'interruzione - che riguarderà le zone di piazza Leoni- viale Del Fante, piazza Don Bosco- viale Lazio, via Empedocle Restivo- Aquileia, viale Michelangelo- Cruilla

Sarà Sanremo : Domani svelati su Rai1 i nomi dei Big e delle nuove proposte in gara alla 68? edizione del Festival di Sanremo : In 16 si sfideranno ma solo 6 di loro avranno la possibilità di esibirsi sul palcoscenico del Teatro Ariston durante la 68? edizione del Festival di Sanremo. Ai 6 poi si aggiungeranno 2 dei finalisti di Area Sanremo selezionati dalla Commissione musicale. Sarà Sanremo, la serata televisiva in diretta su Rai1 da Villa Ormond a Sanremo il 15 dicembre condotta da Claudia Gerini con Federico Russo e la partecipazione di Rocco Tanica, vuole essere ...

In 16 alla sfida finale di Sarà Sanremo - Domani in diretta su Rai 1 : Sarà Sanremo su Radio2 Sarà anche in streaming su radio2.rai.it, fruibile dalla app di Radio Rai e con contenuti speciali sui social network di @RaiRadio2. Spettacolo Sarà Sanremo, alla conduzione ...