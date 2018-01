Detto fatto | raddoppia la diretta su Rai2 | ecco quando

Detto fatto - anticipazioni settimanali 27-29 dicembre 2017 : dalla cucina al make up : Cosa accadrà a Detto Fatto secondo le anticipazioni settimanali inerenti il periodo compreso fra il 27 e il 29 dicembre 2017? Cosa succederà nel programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Caterina Balivo? Dopo un paio di giorni di festa, in cui la trasmissione non è andata in onda, la conduttrice e i suoi tutor torneranno a parlare di cucina, make up, ma soprattutto a dare consigli preziosi a tutti i telespettatori. Che sia un Natale di ...

Detto fatto Xmas - anticipazioni puntate dal 27 dicembre al 5 gennaio : Due settimane di festa in compagnia di Caterina Balivo e i suoi tutor nello studio di ...

RAI2 : Detto fatto XMAS : ecco tutti gli appuntamenti da mercoledì 27 dicembre a venerdì 5 gennaio : mercoledì 27 dicembre tornerà ai fornelli di DETTO FATTO XMAS lo chef Matteo Torretta che cucinerà un’ottima ricetta perfetta per le feste a base di crema di gamberi e pomodorini dolci. La lookmaker Lina Powder eseguirà un trucco su un’ospite già dermopigmentata a cui correggerà un tatuaggio non perfetto né in forma né in colore. In seguito, il sarto per uomo Matteo Mora creerà uno smoking tartan rosso, ideale per la notte di Capodanno, su un ...

Detto fatto - oggi 20 dicembre 2017 : Caterina Balivo ospita Bruno Vespa : A Detto Fatto, oggi, mercoledì 20 dicembre 2017, Caterina Balivo ospiterà Bruno Vespa. Il noto giornalista e conduttore promuoverà, nello studio della famosa trasmissione di Rai 2, il suo libro e si presenterà ai telespettatori in una nuova veste. Contagiato dai vari tutor, pronto a mettersi alla prova e ad elargire preziosi consigli ai telespettatori, infatti, Vespa si racconterà anche attraverso un mini tutorial sul vino. Detto Fatto oggi, 20 ...

Detto fatto Xmas - anticipazioni puntate dal 18 al 22 dicembre : Nuova settimana in compagnia di Detto Fatto Xmas, il factual show condotto da Caterina Balivo che accompagna i telespettatori di Rai2 alle feste natalizie con tutorial e consigli ad hoc, in...

Hamsik : “Orgoglioso di quanto fatto a Napoli. Sogno lo scuDetto” : Marek Hamsik sta attraversando un periodo di forma non esaltante. Il gol, che lo porterebbe in vetta alla classifica all-time dei goleador del Napoli insieme a Diego Armando Maradona, non arriva e pare pesare sulle prestazioni dello slovacco. Il capitano azzurro ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de “La Repubblica”, parlando anche del suo digiuno in zona […] L'articolo Hamsik: “Orgoglioso di quanto fatto a ...

Hamsik : “Orgoglioso di quanto fatto a Napoli. Sogno lo scuDetto” : Marek Hamsik sta attraversando un periodo di forma non esaltante. Il gol, che lo porterebbe in vetta alla classifica all-time dei goleador del Napoli insieme a Diego Armando Maradona, non arriva e pare pesare sulle prestazioni dello slovacco. Il capitano azzurro ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de “La Repubblica”, parlando anche del suo digiuno in zona […] L'articolo Hamsik: “Orgoglioso di quanto fatto a ...

Juventus - Inter - Napoli - Roma e lo scuDetto : 'Fattore panettone' : Ma non è la fine del mondo: come con la Var, sono convinto che tra un anno sarà la normalità. Certo, a Natale i calciatori che giocano in Italia erano soliti trascorrere le feste con le famiglie o ...

RAI2 : Detto fatto Xmas - Caterina Balivo aspetta il natale con tutorial ed ospiti speciali : Si avvicina il natale e per questo Detto Fatto si trasforma e diventa “Detto Fatto Xmas”: Caterina Balivo e i suoi tutor, da lunedì 11 dicembre e per tutti i pomeriggi dalle ore 14.00 su RAI2, sono pronti a stupire con divertenti ed utili tutorial adatti a questi giorni di festa. Primo tutor della settimana, lunedì 11, il pescivendolo di fiducia di Detto Fatto Davide Rossi, che cucinerà un piatto tipico di questo periodo: il baccalà mantecato. ...

Detto fatto Xmas - anticipazioni puntate dall'11 al 15 dicembre : Si avvicina il Natale e per questo Detto Fatto si trasforma e diventa Detto Fatto Xmas: Caterina Balivo e i suoi tutor, da lunedì 11 dicembre e per tutti i...

RAI2 : Detto fatto Xmas - Caterina Balivo aspetta il natale con tutorial ed ospiti speciali : Si avvicina il natale e per questo Detto Fatto si trasforma e diventa “Detto Fatto Xmas”: Caterina Balivo e i suoi tutor, da lunedì 11 dicembre e per tutti i pomeriggi dalle ore 14.00 su RAI2, sono pronti a stupire con divertenti ed utili tutorial adatti a questi giorni di festa. Primo tutor della settimana, lunedì 11, il pescivendolo di fiducia di Detto Fatto Davide Rossi, che cucinerà un piatto tipico di questo periodo: il baccalà mantecato. ...

"Detto Fatto" sbarca alla Prima della Scala : Appuntamento speciale con Detto Fatto. Il programma di Rai2 condotto da Caterina Balivo sbarcherà al teatro alla Scala di Milano per celebrare la Prima di domani...

Martina Luchena a Detto fatto : Caterina Balivo incalza sui ritocchini social : Detto Fatto, arriva Martina Luchena: Caterina Balivo incalza sui ritocchi social Martina Luchena, volto familiare di Uomini e Donne (è stata corteggiatrice di Riccardo Gismondi), è sbarcata a Detto Fatto. Al programma condotto da Caterina Balivo, assieme al Makeup Artist Fausto Cavaleri, ha offerto una lezione di trucco, con tanti utili consigli su come realizzare […] L'articolo Martina Luchena a Detto Fatto: Caterina Balivo incalza sui ...

Martina Luchena di Uomini e Donne è la nuova tutor di Detto Fatto : Martina Luchena, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, torna in TV: tutti i dettagli della sua nuova esperienza Dopo l’esperienza televisiva fatta a Uomini e Donne, un nuovo progetto porta in televisione Martina Luchena. A dare l’annuncio è stata proprio lei qualche ora fa su Instagram. L’ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi questa volta però sarà […] L'articolo Martina Luchena di Uomini e Donne è la nuova tutor di Detto ...