Denunciati due giovanissimi per i furti nei capanni della piallassa Piomboni

Reggio Emilia - anziana con difficoltà motorie cacciata da casa e lasciata al gelo dalla figlia. Due Denunciati : L’ha cacciata da casa e lasciata in strada al gelo. E lì l’anziana è rimasta, infreddolita, fino a quando non è stata notata da un vicino che ha allertato i soccorsi. La donna, con evidenti difficoltà motorie, è stata messa alla porta dalla figlia dopo un banale litigio, nonostante le temperature fossero abbondantemente sotto zero. Dopo che è scattato l’allarme, i soccorsi hanno trasportato l’anziana in ospedale. Svolte ...

Travolto durante la gara - muore 68enne Denunciati due motociclisti francesi : I carabinieri hanno denunciato a piede libero per omicidio colposo e omissione di soccorso due francesi, uno di 30 anni e l'altro minorenne, per l'incidente che venerdì pomeriggio al kartodromo South ...

Pavia : steward ucciso su pista motocross - due Denunciati : Milano, 30 dic. (AdnKronos) - Hanno travolto e ucciso uno steward di 68 anni della pista di motocross di Ottobiano, in provincia di Pavia. Ma non si sono fermati a soccorrere l'uomo e per ore non si sono assunti la responsabilità dell'accaduto. Due motociclisti, entrambi cittadini francesi, sono sta

Trovati con marijuana a Randazzo - Denunciati due taorminesi : La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno denunciato due taorminesi di 22 e 20 anni, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di ...

Rifiutano di accompagnare in bagno un alunno disabile : Denunciati preside e due bidelle : “Non è di nostra competenza”: così si sono giustificati il preside di una scuola superiore di Cassino e due collaboratrici, che si sono rifiutati di accompagnare in bagno...

Tentata estorsione - due Denunciati : PIZZIGHETTONE - Due georgiani di Milano hanno tentato un'estorsione nei confronti di un loro (quasi) inquilino romeno di 30 anni residente a Pizzighettone. Quest'ultimo li ha denunciati e i ...

Ivrea - cocaina al centro La Serra - due Denunciati : Controllo della polizia nella mattinata di venerdì. denunciati due albanesi di 25 e 30 anni in un appartamento occupato senza contratto d'affitto

Roma - bullismo sul bus : minacciano e rapinano un compagno di scuola : Denunciati due 14enni : Atti di bullismo, denunciati due quattordicenni Romani per aver minacciato e derubato un tredicenne che frequenta la loro stessa scuola. Entrambi sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione ...

Interrompono la messa per gridare 'viva il Duce' : Denunciati due coniugi - su Facebook decine di foto di Mussolini : Due persone sono state denunciate per l'episodio avvenuto lo scorso ottobre all'interno della chiesa parrocchiale di Casella, nell'entroterra di Genova. Si tratta di una coppia di genovesi, Emilio ...

A spasso a 14 anni con un chilo di botti fuorilegge : due Denunciati nel Napoletano : ERCOLANO - A poco meno di un mese dalle festività natalizie è corsa al commercio di botti illegali: denunciati due minori sorpresi con un chilo di botti illegali. I carabinieri della compagnia di ...

Varese : Gdf - producevano illegalmente libri testo - due Denunciati : Milano, 25 nov. (AdnKronos) - I militari della Guardia di Finanza di Varese hanno denunciato due titolari di copisterie al termine di un'attività che ha permesso il sequestro di due fotocopiatrici, due computer e 480 file contenenti le scansioni integrali di numerosi volumi universitari di medicina,