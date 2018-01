Debutto amaro per Montella

Debutto amaro per Space4 : (Teleborsa) - Debutto in retromarcia per Space4 . Nel primo giorno di contrattazioni il titolo mostra un calo del 2,10% . Il gruppo debutta oggi sul segmento MIV , il mercato di Borsa Italiana ...

Debutto amaro per Space4 : Debutto in retromarcia per Space4 . Nel primo giorno di contrattazioni il titolo mostra un calo del 2,10% . Il gruppo debutta oggi sul segmento MIV , il mercato di Borsa Italiana dedicato ai veicoli d'...

Jorginho - Debutto amaro : 'L'Italia non meritava questo - non è bastato il cuore' : NAPOLI - Una prima amara per Jorginho , che dopo essere stato tenuto ai margini dal ct Gian Piero Ventura per tutta la sua gestione ha fatto il suo debutto ufficiali (dopo due presenze in amichevole ...

Nadal - Debutto amaro alle Atp Finals : 'La mia stagione finisce qui' : LONDRA - amaro debutto per Rafa Nadal alle Atp Finals di Londra. Il n.1 del mondo ha perso contro il belga David Goffin in tre set (7-6, 6-7, 6-4) e a fine match in conferenza stampa ha annunciato il ritiro dal torneo per il problema al ginocchio che ancora persiste: 'Ci ho ...

Atp Finals : amaro Debutto Nadal - perde e si ritira : amaro debutto per rafa Nadal alle Atp Finals di Londra. In n.1 del mondo ha perso contro il belga David Goffin in tre set (7-6, 6-7, 6-4) e a fine match in conferenza stampa ha annunciato il ritiro dal torneo per il problema al ginocchio che ancora persiste: "Ci ho ...

Nadal - Debutto amaro : perde e si ritira : amaro debutto per rafa Nadal alle Atp Finals di Londra. In n.1 del mondo ha perso contro il belga David Goffin in tre set (7-6, 6-7, 6-4) e a fine match in conferenza stampa ha annunciato il ritiro ...