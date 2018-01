Darò il mio voto solo a chi è in grado di ridurre i femminicidi

: i nomi riportati in articolo mi sembra sono tutti di origine campana. Se confermata presenza di parenti partner o a… - marcoputano : i nomi riportati in articolo mi sembra sono tutti di origine campana. Se confermata presenza di parenti partner o a… - carly_pondina : @lucagiacomelli Magari gli darò un'altra possibilità in un momento differente della mia vita e ti farò sapere se il… - gfcasalino : praticamente il mio voto lo darò al partito che riesce a non farmi pagare più le tasse! continua il cabaret elettor… - agustdssmile : se il mio voto è sbagliato, darò la colpa alla mia tl. #BTSoutcastD4 - damnhislips : RT @stefths: Domani darò il mio primo esame all'università e non so bene come sentirmi a riguardo. È una grossa responsabilità che mi fa se… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 gennaio 2018) Qualcuno dice che il significato del nome Khadija sia quello di “donna nata prematura”. Forse prematura rispetto alla totale immaturità di un contesto politico e sociale basato sul potere maschile che subisce la paura del femminile. Basato sulla follia di controllo del mondo femminile. Leggendo dell’ennesimo femmicidio che ha coinvolto la 46enne marocchina di cui una settimana fa è stato rinvenuto il cadavere in una zona di campagna del Veronese mi chiedo cosa si possa davvero fare concretamente per evitare che tali barbarie possano accadere. Per evitare che i resti di una donna siano abbandonati agli animali selvatici. Dal punto di vista teorico lo scenario in letteratura è molto ricco. Se osserviamo da vicino la violenza da parte del partner esercitata all’interno dei legami intimi, una forma particolare di manifestazione dell’aggressività maschile definita dalla letteratura ...