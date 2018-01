Dakar | Sunderland Ktm in vantaggio

Dakar 2018 - day 1. Nelle moto primo Sunderland (KTM) - auto ad Al-Attiyah (Toyota) : Apertura di Dakar 2018 con una breve PS da 31 km, che visto il resto non può nemmeno essere definita come un riscaldamento, per concludere il trasferimento che dal palco di Lima ha portato i ...

Classifica Moto Dakar 2018 - prima tappa (6 gennaio) : Sam Sunderland è già in testa - Toby Price costretto ad inseguire : Sam Sunderland è già in testa alla Dakar 2018. Il britannico ha ripreso il discorso da dove lo aveva interrotto lo scorso anno, ovvero da leader della corsa. L’alfiere della KTM ha coperto i 31 km di speciale tra Lima e Pisco con il miglior tempo, precedendo il francese Adrien van Bevereny (Yamaha), a 32″, ed il cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) a 55″. La prima Honda è quella dello spagnolo Joan Barreda, quarto a 56″. ...

Dakar 2018 - prima tappa moto : c’è già Sam Sunderland davanti a tutti! Oltre tre minuti di ritardo per Toby Price : Con i 31 km di prova speciale da Lima a Pisco, in Perù, si è aperta l’edizione 2018 della Dakar. Sono state le moto ad inaugurare il lungo viaggio che porterà la carovana fino in Argentina al termine di 14 tappe lunghe e probanti per i piloti in gara. La corsa è ricominciata così come era terminata lo scorso anno: Sam Sunderland, campione in carica, ha chiuso la prima prova davanti a tutti, coprendo la distanza in 20’56”. Il ...