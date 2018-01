Dakar auto | la Peugeot fa tripletta nella seconda tappa; vince Despres

Dakar 2018 - seconda tappa auto : il riscatto della Peugeot. Cyril Despres davanti a tutti : Se la prima tappa della Dakar 2018 non era stata certo da incorniciare per le Peugeot, fuori dalla top10 della prima classifica generale assoluta tra le auto, la seconda stage di 267 km (la “Pisco-Pisco”) ha invece completamente cambiato la situazione. Il francese Cyril Despres ha infatti centrato una convincente vittoria per la Casa del Leone, dimostrando che chi vorrà ambire al successo finale dovrà fare i conti con lui. Un day-2 ...

Dakar 2018 - day 1. Nelle moto primo Sunderland (KTM) - auto ad Al-Attiyah (Toyota) : Apertura di Dakar 2018 con una breve PS da 31 km, che visto il resto non può nemmeno essere definita come un riscaldamento, per concludere il trasferimento che dal palco di Lima ha portato i ...

Classifica Auto Dakar 2018 - prima tappa (6 gennaio) : Nasser Al-Attiyah si avvantaggia sulle Peugeot. In difficoltà Sebastien Loeb : C’è Nasser Al-Attiyah davanti a tutti in Classifica al termine della prima tappa della Dakar 2018. Lo sceicco del Qatar è stato il più veloce con la sua Toyota nel coprire i 31 km di speciale da Lima a Pisco. Al secondo posto si è piazzato il compagno di marca, l’olandese Bernhard ten Brinke, a 25″, davanti al peruviano Nicolas Fuchs (Borgward), a 34″. Già minuti di ritardo importanti per i tre principali favoriti, gli ...

Dakar 2018 - prima tappa auto : partenza sprint di Nasser Al-Attiyah! Sebastien Loeb chiude a cinque minuti : Ci si attendevano le Peugeot ed invece è stata la Toyota a rubare la scena nella prima tappa della Dakar 2018 nella categoria della auto. Lo sceicco del Qatar Nasser Al-Attiyah ha coperto i 31 km di speciale tra Lima e Pisco in 21’51”, facendo meglio di tutti, in primis del compagno di marca, l’olandese Bernhard ten Brinke, secondo a 25″. Al terzo posto si è piazzato invece il peruviano Nicolas Fuchs (Borgward) a ...

Dakar 2018 : domani si comincia! Tutti contro le Peugeot tra le auto e che equilibrio tra le moto! : domani si parte. La 40^esima edizione della Dakar, rally raid più famoso al mondo, prenderà il via da Lima (Perù) per giungere a Córdoba (Argentina), per la prima volta nella storia, il 20 gennaio. La distanza totale sarà di quasi 9.000 km (8793 km), di cui 4.329 km di prove speciali. Un percorso che toccherà ben tre Nazioni, ovvero Perù, Bolivia ed Argentina, regalando ancor più incertezza al contesto agonistico in cui le capacità di ...

Dakar 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti nelle categorie moto - auto - camion e quad : L’attesa sta per finire e la Dakar 2018 sta per iniziare. La 40^esima edizione del rally raid più famoso al mondo prenderà il via da Lima (Perù) il 6 gennaio per giungere a Córdoba (Argentina), per la prima volta nella storia, il 20. La distanza totale è di quasi 9.000 km (8793 km), di cui 4.329 km di prove speciali. Un percorso che toccherà ben tre Nazioni, ovvero Perù, Bolivia ed Argentina, regalando ancor più incertezza al contesto agonistico ...

Dakar 2018 - i favoriti tra le auto : Loeb - Peterhansel e Sainz possono monopolizzare la scena con la Peugeot : L’attesa sta per finire il rally raid più famoso del mondo, la Dakar 2018, avrà finalmente inizio. La 40^esima edizione prenderà il via da Lima (Perù) il 6 gennaio per giungere a Córdoba (Argentina), per la prima volta nella storia, il 20. La distanza totale è di quasi 9.000 km (8793 km), di cui 4.329 km di prove speciali. Un percorso che toccherà ben tre Nazioni, ovvero Perù, Bolivia ed Argentina, regalando ancor più incertezza al contesto ...

Motocross - Antonio Cairoli : “Nel 2018 proverò la Red Bull di F1 e poi sogno la Dakar in auto” : Un’intervista a 360° quella riservata a motorsport.com da Antonio Cairoli, nove volte campione del mondo del Motocross ed impegnato nel Memorial Bettega del Motor Show, vestendo la tuta da rallista. “Io penso solo a me stesso e vorrei fare ancora meglio di quest’anno. Credo che si possano fare ancora più punti e poi a fine anno si tireremo le somme“, le parole di Cairoli che poi ha confessato che proverà la Red Bull di ...

Villas-Boas dal calcio ai motori - correrà la Dakar in auto : Villas-Boas Dakar, il tecnico passa dal calcio ai motori e correrà la celebre corsa in auto. Risolto il contratto con lo Shanghai SIPG.