Dakar 2018 | Classifica generale moto dopo la 2a tappa 7 gennaio | comanda la Peugeot con

Dakar 2018 - seconda tappa moto : Joan Barreda conquista il successo e va in vetta all’overall. Botturi recupera : La seconda tappa della Dakar 2018 tra le moto ha un solo nome: Joan Barreda. Il pilota della Honda in questa “Pisco-Pisco” ha messo in mostra aggressività e decisione in sella alla sua “belva”, ottenendo il suo 20esimo successo di tappa nel rally-raid più famoso del mondo. Una prestazione che si commenta da sola. Il centauro spagnolo ha fatto la differenza nella seconda parte dei 278 km, in programma oggi, dopo che nella ...

Dakar 2018 - seconda tappa auto : il riscatto della Peugeot. Cyril Despres davanti a tutti : Se la prima tappa della Dakar 2018 non era stata certo da incorniciare per le Peugeot, fuori dalla top10 della prima classifica generale assoluta tra le auto, la seconda stage di 267 km (la “Pisco-Pisco”) ha invece completamente cambiato la situazione. Il francese Cyril Despres ha infatti centrato una convincente vittoria per la Casa del Leone, dimostrando che chi vorrà ambire al successo finale dovrà fare i conti con lui. Un day-2 ...

Dakar 2018 3 domande a Bruno Famin (Peugeot Sport) : Parliamo di modifiche colossali, mai viste in tempi così brevi nello sport automobilistico. Pertanto, puntare alla vittoria in un simile contesto è già un grande obiettivo, ma la vittoria non è ...

Dakar 2018 La scheda tecnica della Peugeot 3008DKR Maxi : L'obiettivo ricercato dagli ingegneri di Peugeot SPORT era : aumentare la stabilità e migliorare la dinamica del veicolo. MOTORE Tipo V6 bi-turbo Diesel Cilindrata 2.993 cc Numero di valvole 24 ...

Dakar 2018 : Sunderland e Al Attiyah vincono la prima tappa : ROMA - È stato subito spettacolo alla Dakar 2018. La prima tappa della grande corsa ha portato i concorrenti lungo la spettacolare via Panamericana che costeggia l'oceano prima di affrontare i 31 km ...

Dakar 2018 - day 1. Nelle moto primo Sunderland (KTM) - auto ad Al-Attiyah (Toyota) : Apertura di Dakar 2018 con una breve PS da 31 km, che visto il resto non può nemmeno essere definita come un riscaldamento, per concludere il trasferimento che dal palco di Lima ha portato i ...

Dakar 2018 - partiti! E tra i piloti c'è Villas-Boas : 'Via dalla Cina - ora vivo il mio sogno' : cominciata la 40esima edizione della Dakar , la gara di rally a tappe più famosa e difficile del mondo. Un tempo partiva dalla Tour Eiffel e arrivava nella capitale del Senegal, ma da dieci anni ormai ...

Dakar 2018 : doppietta Toyota nella prima tappa : ROMA - doppietta Toyota al termine prima tappa della 40esima Dakar. Nelle auto ha prevalso Nasser Al Attiyah, già due volte vincitore della gara, al volante della sua Hilux nella speciale di 31 km di ...

Dakar 2018 - prima tappa altre categorie : Casale guida tra i quad - Loprais tra i camion - molto bene Camelia Liparoti nei SxS : E così è iniziata. La Dakar 2018 da Lima, capitale del Perù, ha preso il via e quest’oggi, con la prima tappa, la Lima-Pisco i piloti hanno dato libero sfogo a tutte le loro qualità per iniziare un’avventura lunga quasi 9000 km che il 20 gennaio porterà la carovana della rally-raid più famoso del mondo in Argentina a Cordoba. Ebbene nelle tre categorie dei quad, dei camoni e dei sxs primi riscontri cronometrici significativi. Nella ...

Classifica Auto Dakar 2018 - prima tappa (6 gennaio) : Nasser Al-Attiyah si avvantaggia sulle Peugeot. In difficoltà Sebastien Loeb : C’è Nasser Al-Attiyah davanti a tutti in Classifica al termine della prima tappa della Dakar 2018. Lo sceicco del Qatar è stato il più veloce con la sua Toyota nel coprire i 31 km di speciale da Lima a Pisco. Al secondo posto si è piazzato il compagno di marca, l’olandese Bernhard ten Brinke, a 25″, davanti al peruviano Nicolas Fuchs (Borgward), a 34″. Già minuti di ritardo importanti per i tre principali favoriti, gli ...

Dakar 2018 - prima tappa auto : partenza sprint di Nasser Al-Attiyah! Sebastien Loeb chiude a cinque minuti : Ci si attendevano le Peugeot ed invece è stata la Toyota a rubare la scena nella prima tappa della Dakar 2018 nella categoria della auto. Lo sceicco del Qatar Nasser Al-Attiyah ha coperto i 31 km di speciale tra Lima e Pisco in 21’51”, facendo meglio di tutti, in primis del compagno di marca, l’olandese Bernhard ten Brinke, secondo a 25″. Al terzo posto si è piazzato invece il peruviano Nicolas Fuchs (Borgward) a ...