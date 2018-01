Da The bridge al Punisher viva le fiction venute dall' estero

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - ilpiroa : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - honeyjmoon : assisti S01E01 de The Bridge (2013) eh isto #tvtime - maxlion30 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - taeeyes___ : RT @Jayhyuna: No davvero cioè sono TRE ANNI T R E di seguito che biaso Jin Suga non puoi tornare Suga no Suga TI HO DETTO DI NO SUGA S… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 7 gennaio 2018) «Obbligheremo Netflix a dare più visibilità a serie e film italiani», ha dichiarato il ministro Dario Franceschini. Io gli risponderei ma pensa per te, paghiamo Netflix proprio per non vedere le serie italiane, e poi cos'è, il Minculpop? Già adesso su Netflix devi fare lo slalom per non imbatterti in Don Mattei e commissari Montalbani, dovendo continuare a pagare il canone Rai anche se non la guardi, e a suo tempo abbiamo votato un referendum per privatizzarla.Ma Dario Franceschini è uno scrittore (ahimè), e magari spera che anche dai suoi romanzi sia tratta una serie. Lo hanno già fatto con Roberto Saviano, lo stanno facendo con Elena Ferrante, perché quanto a scenari e fantasia siamo rimasti al neorealismo, quindi in generale meglio ambientare tutto al Sud, a Napoli o in Sicilia, al massimo a Roma. Se proprio Franceschini vuole obbligare Netflix a fare ...