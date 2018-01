Da Gentiloni a Minniti | il governo cala gli assi per il voto

Così Renzi blinda le liste del Pd Le briciole per i non fedelissimi E c'è il piano anti Gentiloni e Minniti... : Matteo Renzi sta lavorando alla definizione delle liste del Partito Democratico per le elezioni politiche del 4 marzo. Il segretario del Pd, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, non ha alcuna intenzione di lasciar spazio alle minoranze intern Segui su affaritaliani.it

Conferenza stampa Gentiloni/ Diretta streaming video : "sui migranti - la strada di Minniti è quella giusta" : Conferenza stampa Paolo Gentiloni: Diretta streaming video, il bilancio di fine anno del Presidente del Consiglio. Elezioni 2018 e 'traghettamento'.

Gentiloni contro Grasso - Minniti contro Salvini : le probabili sfide nei collegi : Chi si sfiderà nei collegi previsti dalla nuova legge elettorale? I partiti stanno scaldando i motori e mettendo a punto le strategie in vista delle elezioni della prossima primavera. E tutti cercano di scegliere gli uomini più adatti a vincere uno scranno in Parlamento. In due articoli pubblicati uno sul Corriere della sera, l'altro sul Messaggero si cerca di fare luce sui possibili duelli.Partendo dal Nord si profila una sfida ...

Candidature - le mosse del Pd In campo Gentiloni e Minniti : "Abbiamo fatto il Rosatellum per far vincere Berlusconi, perché il centrodestra avrà più voti, e anche D'Alema, che riuscirà nel suo progetto di far perdere il Pd": così un renziano di rango ieri ...

Matteo Renzi - nello Statuto del Pd l'arma per frenare Marco Minniti e Paolo Gentiloni : se vogliono ricandidarsi... : La battuta è sfuggita allo stesso Matteo Renzi ai vecchi amici che gli chiedevano se non temesse la concorrenza alla carica di candidato premier di due membri dell'attuale governo che sembrano ambirvi,...

Attento Renzi - tra Gentiloni "allargato" e Minniti "ius soli" non si pigliano voti : In questo Pd a trazione Renzi post referendum 4 dicembre e neo rosatellum, c'è molto che non funziona. A partire dai compagni di viaggio che sono sempre più dei pierini. Dal flemmatico Gentiloni che pare aver ingerito una doppia dose di ginseng tanto gli è venuta la passione di fare di testa sua, scordandosi forse che i voti, come ha ricordato il segretario del Pd, li porta Renzi.Non ci sono ragioni, fa la mossa improvvida ...

Gentiloni a Renzi : "Devi unire il Pd" | E Minniti preme sullo ius soli : "Entro questa legislatura" : Sorrisi e un lungo abbraccio: così il premier, Paolo Gentiloni, e il segretario del Partito democratico, Matteo Renzi, si sono salutati per dimostrare che, sebbene ci siano diverse visioni, il Pd viaggia unito verso un'unica direzione.