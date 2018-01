Cresce la disoccupazione nell' Agrigentino | + 24 | 3 per cento nel 2016

Cresce disoccupazione tra i giovani under 35 : La disoccupazione giovanile continua a Crescere. Secondo le ultime rilevazioni Istat il tasso tra i 25 e i 34 anni è cresciuto di 0,7 punti, raggiungendo il 35,7 per cento. Si registra un lieve calo invece nella fascia di età che va dai 35 ai 49 anni con un -0,3 per cento. Resta invece invariato il dato sugli ultracinquantenni. Per quanto riguarda gli inattivi, il tasso di inattività Cresce tra i 25-34enni (+0,2 punti), rimane stabile tra i ...