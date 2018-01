Coppia di coniugi ruba galline a un' altra coppia | denunciata

Sfruttamento della prostituzione - rintracciata ed arrestata Coppia di coniugi : Pescara - Facevano entrare in Italia giovani del Centro Africa da avviare alla prostituzione, in particolare fra Pescara e Montesilvano (Pescara). Dopo un anno e mezzo di indagini la Polizia di Pescara, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, Interpol e Polizia tedesca, ha rintracciato e arrestato due coniugi nigeriani dopo un'operazione condotta a marzo contro tratta di esseri umani, ...

Viterbo : due coniugi anziani uccisi. Arrestato il figlio della Coppia : Ermanno Fieno è il nome del possibile autore dell' omicidio di una coppia di anziani , accertato mercoledì scorso a Viterbo . L'uomo, figlio della coppia, viveva con loro e, molto probabilmente, la ...

Coniugi uccisi a Viterbo : fermato a Ventimiglia il figlio della Coppia. È sospettato del duplice omicidio : È stato rintracciato e fermato dalla polizia a Ventimiglia, in Liguria, l’uomo sospettato di aver ucciso a Viterbo gli anziani genitori. Il 44enne aveva fatto perdere le sue tracce, ma è stato individuato dalla polizia di Frontiere di Ventimiglia, che gli ha notificato il fermo emesso dalla Procura di Viterbo. L’uomo si trova ora in stato di fermo per omicidio e si attende il suo interrogatorio per capire il possibile movente del ...

Viterbo - coniugi trovati morti in casa : cadaveri avvolti nel cellophane. Si cerca il figlio della Coppia : Una coppia di anziani coniugi è stata trovata senza vita nella propria abitazione a Viterbo. Del duplice omicidio è sospettato il figlio della coppia, un uomo di 44 anni ora ricercato dagli inquirenti. I corpi senza vita di Rosa Franceschini, 79 anni, e Gianfranco Fieno, 83 anni, sono stati trovati avvolti nel cellophane e distesi sul letto dall’altra figlia della coppia. La donna non riusciva a contattare i genitori e si è insospettita ...

Coppia travolta da treno in Brianza - vittime sono anziani coniugi : Milano, 12 dic. (askanews) sono una Coppia di coniugi ultrasettantenni, le due persone decedute dopo essere state investite da un treno poco prima delle 10 nei pressi della vecchia stazione in corso ...

Arrestata una Coppia di coniugi nel Barese - violentavano i figli : Ennesimo caso di abusi sui dei bambini. I carabinieri hanno arrestato una coppia di coniugi del Nord Barese con l'accusa di violenza sessuale pluriaggravata, corruzione di minorenne e maltrattamenti. Marito e moglie costringevano i figli, un bambino di soli 9 anni e un piccolo di 5, affetti da problemi psichici, a vivere nel degrado e nella sporcizia, ad assistere ai rapporti intimi dei genitori e a partecipare a giochi sessuali spesso e ...