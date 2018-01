Consigliere di Trump | Mosca pagherà prezzo enorme per sostegno a Teheran

"Ha perso la testa". Scontro frontale fra Trump e il suo ex Consigliere Bannon : L'ex stratega della Casa Bianca ha accusato il primogenito del presidente, Donald Jr., di "tradimento". Intanto Paul Manafort, ex capo della campagna elettorale di Trump arrestato nel Russiagate per evasione e riciclaggio, ha avviato una causa contro il procuratore speciale Robert Mueller per eccesso di potere

Russiagate - Nyt : Mosca cercò di contattare un Consigliere di Trump : Funzionari del governo russo cercarono di contattare via email Hope Hicks, l'attuale direttrice della comunicazione della Casa Bianca, dopo la vittoria di Donald Trump nel novembre del 2016. Lo rivela ...

Russiagate - l'ex Consigliere Flynn si dichiara colpevole : "Testimonierò contro Trump" : Michael Flynn, l'ex consigliere alla sicurezza nazionale di Donald Trump, in tribunale si è dichiarato colpevole di false dichiarazioni all'Fbi sui suoi contatti con l'ambasciatore russo. Avrebbe riferito ai giudici federali di aver avuto un mandato da Trump per "avere contatti con i funzionari russi".

Russiagate - l'ex Consigliere di Trump Flynn confessa : ho mentito all'Fbi sui contatti con Mosca : Michael Flynn, ex consigliere alla sicurezza nazionale di Donald Trump, si è dichiarato colpevole di false dichiarazioni per aver mentito agli agenti Fbi sui suoi contatti sulla Russia. Lo ha...

Russiagate - interrogato stretto Consigliere di Trump : Il procuratore Mueller, inoltre, sarebbe interessato all' incontro che si svolse in piena campagna elettorale, dove il consigliere di politica estera di Trump, George Papadopoulos si propose per ...

Russiagate - svolta nelle indagini : ascoltato Consigliere di Trump : Il procuratore Mueller, inoltre, sarebbe interessato all' incontro che si svolse nel marzo del 2016, in piena campagna elettorale, dove il consigliere di politica estera del tycoon, George ...

Russiagate - interrogato il Consigliere politico di Trump - : Secondo la Cnn, il procuratore Mueller ha parlato con Stephen Miller del licenziamento dell'ex capo dell'Fbi James Comey e di un incontro in cui si parlò di organizzare un meeting tra il presidente e ...

Russiagate - svolta indagini : ascoltato Consigliere Trump : Le indagini sul Russiagate compiono un salto di qualità e per la prima volta irrompono nella cerchia più ristretta di Donald Trump. Il procuratore speciale Robert Mueller ha infatti interrogato ...