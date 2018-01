Classifica Auto Dakar 2018 | prima tappa 6 gennaio | Nasser Al-Attiyah si avvantaggia

: Le auto più acquistate dai bresciani: ecco la classifica - bresciatoday : Le auto più acquistate dai bresciani: ecco la classifica - GiovanniCalcara : RT @AlessiaLautone: Nella classifica delle tasse più odiate ci sono quelle sulla casa, sulla benzina, il canone, i ticket sanitari, il boll… - motori360 : Mercato auto, la classifica dei 50 modelli più venduti nel 2017 - alvolante3 : Le station wagon più vendute in Italia, la classifica [FOTO] - espansionetv : A guidare la classifica regionale è Monza e Brianza che ha registrato la percentuale più alta di automobilisti... -

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2018) C’èAl-davanti a tutti inal termine delladella. Lo sceicco del Qatar è stato il più veloce con la sua Toyota nel coprire i 31 km di speciale da Lima a Pisco. Al secondo posto si è piazzato il compagno di marca, l’olandese Bernhard ten Brinke, a 25″, davanti al peruviano Nicolas Fuchs (Borgward), a 34″. Già minuti di ritardo importanti per i tre principali favoriti, gli alfieri della Peugeot. Il francese Stephane Peterhansel è 11° a 2’15”, lo spagnolo Carlos Sainz è 16° a 3’22”, mentre l’altro transalpino Sebastien Loeb è addirittura 29° a 5’37” dal leader, per via di problemi ai freni. Ladelledopo ladella1 301AL-MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING SA 00H 21′ 51” 2 309 BERNHARD TEN BRINKE MICHEL PERIN ...