Incidente in mare, al largo delle coste orientali della, dove unadiretta in Corea del Sud con 136.000 t. di condensato di petrolio ha preso fuoco a seguito dellocon un. L'equipaggio della, composto da 30 iraniani e 2 cittadini del Bangladesh, è disperso. Anche ilè stato danneggiato, ma la sicurezza della nave e dei 21 membri d'equipaggio non è stata messa a repentaglio. Le autorità cinesi e sudcoreane hanno inviato mezzi di soccorso.(Di domenica 7 gennaio 2018)