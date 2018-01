Chi sono gli agrigentini che sognano un posto nella lista di Grillo

Isola dei Famosi 13 : ecco Chi sono gli opinionisti ufficiali Video : Mancano poco più di due settimane alla tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi [Video]. Da alcuni giorni a questa parte, canale 5 ha mandato in onda il promo che mostra la conduttrice Alessia Marcuzzi e l'inviato Stefano De Martino alle prese con un balletto nel remake La La Land. Ormai è ufficiale, da lunedì 22 gennaio 2018 in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset verra' trasmessa la prima puntata del popolare reality show. Il ...

MonChi : 'Nainggolan rimane - Darmian e Vidal non sono nostri obiettivi' : Monchi , direttore sportivo della Roma , ha commentato così i temi di mercato a Premium Sport : 'Il caso Nainggolan non si rifletterà sul mercato - le sue parole -, abbiamo preso una decisione doverosa dal punto di vista comportamentale, ma siamo contenti di Radja e siamo convinti che ...

RiChie Porte : ‘Sono sbalordito dal caso Froome’ Video : Si ricomincia finalmente a pedalare nel #Ciclismo professionistico. Dall’altra parte del mondo, in Australia, è tempo di assegnare i titoli dei Campionati nazionali, il primo vero appuntamento della nuova stagione. La rassegna ha gia' archiviato la gara a cronometro con la terza vittoria di Rohan Dennis, davanti a Durbridge e Porte. L’argomento più discusso a margine della corsa è rimasto il caso di doping in cui è rimasto invischiato Chris ...

Vonn : 'Alle Olimpiadi dimostrerò Chi sono. Battere Stenmark sarebbe un sogno' : Poche soddisfazioni ai Giochi ma Lindsey non cambierebbe una medaglia in più per una delle sue 78 vittorie in Coppa del Mondo: "Ho ottenuto tutto quello che volevo e ho vinto a ogni livello. Cercherò ...

Sci alpino - Lindsey Vonn : “Alle Olimpiadi dimostrerò Chi sono. Battere Stenmark un sogno”. Su Shiffrin - Goggia - Trump e i figli… : Lindsey Vonn si sta allenando in Italia ed è pronto per tornare in gara dopo un periodo di assenza. A un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, dove punterà a vincere almeno un oro tra discesa libera e SuperG, la fuoriclasse statunitense ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. E parte proprio dalla rassegna a cinque cerchi: “Quattro anni fa ero infortunata: PyeongChang sarà un rientro atteso. Ho lavorato ...

Isola dei Famosi 13 : ecco Chi sono gli opinionisti ufficiali : Mancano poco più di due settimane alla tredicesima edizione de "L'Isola dei Famosi". Da alcuni giorni a questa parte, canale 5 ha mandato in onda il promo che mostra la conduttrice Alessia Marcuzzi e l'inviato Stefano De Martino alle prese con un balletto nel remake "La La Land". Ormai è ufficiale, da lunedì 22 gennaio 2018 in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset verrà trasmessa la prima puntata del popolare reality show. Il programma ...

RE MAGI/ Chi sono Baldassarre - Melchiorre e Gaspare : la poesia di D'Annunzio e il "quarto" di Tournier : Re MAGI, chi sono Baldassarre, Melchiorre e Gasparre: oggi, domenica 6 gennaio 2018, si celebra l'Epifania. La storia, le poesie, i testi, le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 05:27:00 GMT)

Tutti omaggiano Ferdinando Imposimato : ma ci sono 2 ombre sconcertanti che poChi ricordano : Il 2 gennaio è morto l’ex Magistrato Ferdinando Imposimato, arzillo 81enne che sui Social fino alla fine dei suoi giorni si spendeva ancora contro le malefatte di Governo e Parlamento. Non a caso, il Movimento cinque stelle lo aveva proposto nella sua rosa di candidati come Presidente della Repubblica. Si è occupato della lotta a cosa nostra, alla camorra e al terrorismo in Italia. Come riporta Wikipedia, è stato giudice istruttore dei più ...

Quali sono i gioChi più scaricati dal PSN? Vediamoli insieme : Sony ha rivelato Quali sono stati i giochi più scaricati dal suo portale online, il PSN, nel 2017.Per PS4, riporta IGN, troveremo nelle prime due posizioni Call of Duty: WW2 assieme a Destiny 2. A completare la top five ci sono Friday the 13th: The Game, Horizon Zero Dawn e Grand Theft Auto V.Sony riferisce anche l'elenco dei giochi più scaricati per PS Vita e PSVR. Ecco di seguito gli elenchi:Read more…

Meltdown : anche i processori AMD sono a risChio : A differenza di come si pensava inizialmente, la falla di sicurezza conosciuta con il nome di Meltdown non è presente solo nei processori di Intel, ma anche in quelli di AMD. A confermalo sono i tecnici informatici di Google Projectzero che hanno indagato su questa falla ed hanno anche scoperto che vulnerabilità è capace di colpire le CPU dei dispositivi per scoprire password e dati sensibili. Insomma, si tratta di una questione di sicurezza ...

L’autorità Islam in TurChia dice ‘Sì alle spose di 9 anni’. Dove sono finiti i tifosi di una Ankara europea? : Dove sono oggi i tifosi (italiani e non) di una Turchia da far entrare nell’Ue? Sarebbe interessante confrontare le loro opinioni di merito su quali e quanti progressi abbia compiuto Ankara anche alla luce delle numerose provocazioni targate Erdogan, o da lui ispirate. Certo, oggi è la Turchia che non ha interesse a diventare stato membro, ma il punto non è quello bensì la lista di comportamenti scorretti che a Erdogan sono stati ...

Dopo l'allarme sicurezza per i PC anche le console sono a risChio : Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato l'importante notizia che riguarda la sicurezza dei PC, a quanto pare Intel, AMD e Arm sono attualmente al lavoro per risolvere una grave falla che potrebbe compromettere la sicurezza dei processori, una falla che, secondo Financial Times, metterebbe a rischio informazioni, dati riservati e password.In seguito alla scoperta di Google Project Zero, ecco che l'allarme sicurezza si estende anche alle ...

Influenza : registrati picChi elevati in molte regioni italiane. I più colpiti sono bambini e anziani : L'emergenza Influenza è arrivata. sono oltre 2 milioni gli italiani colpiti del virus stagionale - 673mila solo nell'ultima settimana - secondo quanto comunicato da Simit, società italiana di malattie infettive e tropicali. Piemonte ed Emilia Romagna, seguite da Toscana, Lazio e Calabria sono le regioni in cui si registrano i numeri più alti d'ammalati. I dati sono destinati a peggiorare: il picco è previsto a ...

iOS e MacOS sono a risChio - Apple conferma la falla nei processori : Indietro 5 gennaio 2018 ROMA – Dopo l’iniziale silenzio, Apple conferma la falla nei processori. Il caso vulnerabilità dei computer scoppiato ieri. Il problema riscontrato sui microchip montati è reale. Tutti i dispositivi iOS e MacOS sono a rischio. Al momento, però, spiega la società in una nota ufficiale, “non è possibile sapere quale impatto […] L'articolo iOS e MacOS sono a rischio, Apple conferma la falla nei processori sembra essere ...