Charlie Hebdo | tre anni fa la strage Il direttore | “Una vita in gabbia e la sicurezza la

(Di domenica 7 gennaio 2018) La libertà di espressione ha un prezzo. E lo sanno bene i giornalisti diche dopo aver pagato con lasono costretti a vivere come in un bunker. A loro spese. Una esistenza e un lavoro ina tredallanella redazione di Parigi. IlRiss nel suo intervento nel numero speciale per ricordare quando quasi tutto il mondo scriveva #jesuisdeplora le condizioni di massimain cui il giornale si trova costretto a vivere per scongiurare un nuovo attentato come quello del gennaio 2015. Equipaggiamenti costosi e pesanti, con un servizio di agenti privati a presidio della redazione situata in un luogo tenuto top secret nella capitale francese. “Questi investimenti e questa protezione – spiega Riss nel numero speciale- hanno un prezzo. Tutto compreso, arrivano tra 1 e 1,5 milioni di euro all’anno, interamente a carico del ...