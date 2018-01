CES 2018 | LG Display presenta la nuova TV OLED ' arrotolabile' da 65 pollici

Caricabatterie wireless - cavi USB - microSD e power bank tra le novità di ADATA al CES 2018 : AL CES 2018, che prenderà il via tra poche ore a Las Vegas, ci sarà anche ADATA che presenterà una serie di accessori per dispositivi mobili. L'articolo Caricabatterie wireless, cavi USB, microSD e power bank tra le novità di ADATA al CES 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sci alpino - slalom Kranjska Gora 2018 : il solito dominio di Mikaela Shiffrin. Avversarie lontanissime - Costazza dodiCESima : Il solito meraviglioso copione. Un dominio incontrastato, una netta differenza rispetto a tutte le altre Avversarie. Tutto questo è quello che è riuscito a creare Mikaela Shiffrin. Nello slalom di Kranjska Gora l’americana conquista la 40esima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, la numero 29 nella specialità ed una coppa di slalom che ormai non può davvero più perdere. Come ieri in gigante la leader della classifica generale ha ...

Sanremo 2018 / Anticipazioni : domani la conferenza stampa - PierfranCESco Favino e Luca Argentero sul palco? : Sanremo 2018, Anticipazioni e news verso il Festival della musica italiana: ecco tutti i Big in gara e le Nuove proposte, data d'inizio e probabili conduttori al fianco di Baglioni.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 11:43:00 GMT)

Google sarà presente al CES 2018 per pubblicizzare Google Assistant : Pare che al CES 2018 di Las Vegas il team di Google abbia in progetto di dare grande risalto all'assistente virtuale dell'azienda L'articolo Google sarà presente al CES 2018 per pubblicizzare Google Assistant è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Kilimangiaro – TrediCESima puntata del 7 gennaio 2018 – Anticipazioni - mete e ospiti. : Alla domenica pomeriggio viaggiamo con Raitre. Ovviamente lo facciamo con Kilimangiaro, il programma condotto, per il quarto anno consecutivo, da Camila Raznovich. Lo scopo è quello di accompagnare i telespettatori in giro per il mondo, alla scoperta di luoghi, eventi, personaggi, mode, tendenze, curiosità e tradizioni di ogni latitudine. Kilimangiaro 2017 / 2018 Il programma, […] L'articolo Kilimangiaro – Tredicesima puntata del 7 gennaio ...

Tennis - WTA Sydney 2018 : Camila Giorgi conquista l’acCESso al tabellone principale. Sconfitta la tedesca Witthoeft : Buone notizie dalle qualificazioni del WTA di Sydney (Australia). Camila Giorgi supera in finale la tedesca Carina Witthoeft (n.49 del ranking) con il punteggio 6-4 6-1 in 1 ora e 15 minuti di partita e conquista l’accesso al tabellone principale del torneo australiano. Sfiderà la vincitrice degli US Open 2017, l’americana Sloane Stephens, al primo turno. Non certo un match tra i più semplici. Nel primo set la partenza di Camila è ...

Domenica In – DodiCESima puntata del 7 gennaio 2018 – Iva Zanicchi e Romina Power tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Dodicesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato. Con una struttura in evoluzione, visti gli ascolti tutt’altro che esaltanti (ora il leggera risalita con la scorsa puntata al 16,50% ma con l’assenza della concorrenza di Barbara D’Urso), ci si appresta ad un nuovo pomeriggio con […] L'articolo Domenica In – Dodicesima puntata del 7 gennaio 2018 – Iva ...

LIVE Speed skating - Europei 2018 in DIRETTA (7 gennaio) : FranCESca Lollobrigida e team pursuit - è caccia all’oro! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare sull’ovale di ghiaccio di Kolomna (Russia) degli Europei 2018 di Speed skating. Dopo lo strepitoso oro di Nicola Tumolero dei 5000 metri, l’Italia non vuol certo fermarsi qui e le possibilità per andare a medaglia ci sono ancora: Francesca Lollobrigida nella mass start punta la podio più alto avendo messo in mostra una condizione ottimale nel corso della ...

“Che tempo che fa” – DodiCESima puntata del 7 gennaio 2018 – Paolo Gentiloni e Pippo Baudo tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa torna dopo la pausa dlele feste natalizie su Raiuno con la classica collocazione: la puntatona della domenica sera e quella in seconda serata del lunedì. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 […] L'articolo “Che tempo che fa” – Dodicesima puntata del 7 gennaio 2018 – Paolo Gentiloni e Pippo Baudo ...

Tour de Ski 2018 - si ritirano FranCESco De Fabiani - Dietmar Noeckler e Giandomenico Salvadori : Perde pezzi la pattuglia italiana del Tour de Ski, che domani, ai piedi del temibile Cermis, sarà rappresentata soltanto da Elisa Brocard tra le donne e Mirco Bertolina tra gli uomini. Non prenderanno parte all’ultima tappa in Val di Fiemme, infatti, Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler e Giandomenico Salvadori. Se da un lato le 32 atlete giunte al traguardo oggi sono tutte presenti nella startlist di domani, tra cui la nostra Elisa ...

Pallanuoto - A1 2018 : risultati e classifica dell’undiCESima giornata. Pro Recco devastante - AN Brescia battuta nel big match : C’era tanta attesa, dopo la sorpresa arrivata nel finale della scorsa stagione, e invece la Pro Recco ha messo sin da subito le cose in chiaro nel big match dell’undicesimo turno del campionato di Pallanuoto maschile. A Mompiano i campioni d’Italia in carica scappano via nel primo quarto e poi gestiscono la rimonta dell’AN Brescia, vincendo per 7-3 e scappando in classifica. La prima delle inseguitrici è la Sport ...

Tour de Ski 2018 - ultima tappa con la scalata del Cermis. Un’asCESa brutale per definire la classifica finale : Siamo giunti all’ultimo capitolo del Tour de Ski 2018, la temuta, e temibile, ascesa al Cermis al termine della 9km ad inseguimento della Val di Fiemme. Se, da una parte, le cose sembrano già delineate, con Dario Cologna che deve gestire un ampio vantaggio sui più immediati inseguitori, tra le donne gli 1,8 secondi che distanziano Ingvild Flugstad Oestberg e Heidi Weng lasciano ancora tutto aperto. La tavola è apparecchiata per un finale ...

Tour de Ski 2018 - 15 km Val di Fiemme : sucCESso di tappa per Poltoranin - 7° De Fabiani. Dario Cologna mette le mani sulla generale : Dario Cologna mette le mani sul Tour de Ski: l’elvetico si classifica quarto nella penultima tappa, la 15 km tc mass start, ma guadagna terreno su tutti i più immediati inseguitori e così potrà amministrare un ottimo vantaggio domani nella scalata verso il Cermis. Alza le braccia sul traguardo il kazako Alexey Poltoranin, che precede in volata il russo Andrey Larkov ed il canadese Alex Harvey. Ottimo settimo il nostro Francesco De Fabiani, ...

LIVE Speed skating - Europei 2018 (6 gennaio) in DIRETTA : FranCESca Lollobrigida sfiora il podio nei 3000 metri! Ora i 5000 con Tumolero e Giovannini! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei di Speed skating a Kolomna (Russia). Un day-2 che si preannuncia molto interessante per i colori azzurri. Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e Davide Ghiotto sono tra gli atleti attesi e sui primi due si può sognare la medaglia nei 5000 metri. Tumolero, già ieri nel 1500 metri (non la sua specialità), si è espresso su LIVElli molto alti, giungendo sesto a poco ...