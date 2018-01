CES 2018 | Acer presenta il nuovo Chromebook 11

Dakar 2018 - seconda tappa moto : Joan Barreda conquista il sucCESso e va in vetta all’overall. Botturi recupera : La seconda tappa della Dakar 2018 tra le moto ha un solo nome: Joan Barreda. Il pilota della Honda in questa “Pisco-Pisco” ha messo in mostra aggressività e decisione in sella alla sua “belva”, ottenendo il suo 20esimo successo di tappa nel rally-raid più famoso del mondo. Una prestazione che si commenta da sola. Il centauro spagnolo ha fatto la differenza nella seconda parte dei 278 km, in programma oggi, dopo che nella ...

CES 2018 - raffica di prodotti by Lenovo : ... completa la carrellata delle novità del Ces un tablet da dieci pollici, chiamato semplicemente Lenovo Tablet 10 : si tratta di un dispositivo indirizzato soprattutto al mondo del lavoro, data la ...

Al CES 2018 MyKronoz ZeTime - il primo smartwatch ibrido ad arrivare sul mercato : Al CES 2018 sarà presentato MyKronoz ZeTime, il primo smartwatch ibrido eletto come progetto più finanziato del 2017. Due le varianti: la Petite e la Regular. L'articolo Al CES 2018 MyKronoz ZeTime, il primo smartwatch ibrido ad arrivare sul mercato è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Lotteria Italia 2018 - biglietti vincenti Piemonte/ Due milionari in regione : sucCESsi a Rosta e Pinerolo : Lotteria Italia 2018, biglietti vincenti Piemonte: la dea bendata bacia la regione del Nord con due biglietti su 5 della Prima categoria. Vincite a Rosta e Pinerolo. (Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 18:02:00 GMT)

CES 2018 : LG Display presenta la nuova TV OLED 'arrotolabile' da 65 pollici Video : Tra le tante TV innovative dell'anno 2018, quella proposta dalla LG Display sicuramente [Video]meritera' molta attenzione da parte dei consumatori ed esperti del settore TV ed intrattenimento. Cosa ne pensereste di una TV che dopo l'uso potrebbe essere avvolta come un giornale e poi messa via? Questo non è un sogno o una trovata giornalistica, infatti, tra poco, questa sara' pura realta'. CES 2018: la fine delle TV rigide? #LG Display ha ...

LIVE Speed skating - Europei 2018 in DIRETTA (7 gennaio) : FranCESca Lollobrigida - è oro! Argento Bettrone - fantastica doppietta nella mass start femminile!!! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare sull’ovale di ghiaccio di Kolomna (Russia) degli Europei 2018 di Speed skating. Dopo lo strepitoso oro di Nicola Tumolero dei 5000 metri, l’Italia non vuol certo fermarsi qui e le possibilità per andare a medaglia ci sono ancora: Francesca Lollobrigida nella mass start punta la podio più alto avendo messo in mostra una condizione ottimale nel corso della ...

CES 2018 - date e info : le novità in arrivo a Las Vegas : Tra gli oggetti hi-tech più attesi, infine, anche la TV OLED 8K da 88 pollici annunciata da LG, pronta insomma a ricevere i contenuti di 'domani': attualmente, infatti, gli spettacoli televisivi ...

Caricabatterie wireless - cavi USB - microSD e power bank tra le novità di ADATA al CES 2018 : AL CES 2018, che prenderà il via tra poche ore a Las Vegas, ci sarà anche ADATA che presenterà una serie di accessori per dispositivi mobili. L'articolo Caricabatterie wireless, cavi USB, microSD e power bank tra le novità di ADATA al CES 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sci alpino - slalom Kranjska Gora 2018 : il solito dominio di Mikaela Shiffrin. Avversarie lontanissime - Costazza dodiCESima : Il solito meraviglioso copione. Un dominio incontrastato, una netta differenza rispetto a tutte le altre Avversarie. Tutto questo è quello che è riuscito a creare Mikaela Shiffrin. Nello slalom di Kranjska Gora l’americana conquista la 40esima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, la numero 29 nella specialità ed una coppa di slalom che ormai non può davvero più perdere. Come ieri in gigante la leader della classifica generale ha ...

Sanremo 2018 / Anticipazioni : domani la conferenza stampa - PierfranCESco Favino e Luca Argentero sul palco? : Sanremo 2018, Anticipazioni e news verso il Festival della musica italiana: ecco tutti i Big in gara e le Nuove proposte, data d'inizio e probabili conduttori al fianco di Baglioni.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 11:43:00 GMT)

Google sarà presente al CES 2018 per pubblicizzare Google Assistant : Pare che al CES 2018 di Las Vegas il team di Google abbia in progetto di dare grande risalto all'assistente virtuale dell'azienda L'articolo Google sarà presente al CES 2018 per pubblicizzare Google Assistant è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Kilimangiaro – TrediCESima puntata del 7 gennaio 2018 – Anticipazioni - mete e ospiti. : Alla domenica pomeriggio viaggiamo con Raitre. Ovviamente lo facciamo con Kilimangiaro, il programma condotto, per il quarto anno consecutivo, da Camila Raznovich. Lo scopo è quello di accompagnare i telespettatori in giro per il mondo, alla scoperta di luoghi, eventi, personaggi, mode, tendenze, curiosità e tradizioni di ogni latitudine. Kilimangiaro 2017 / 2018 Il programma, […] L'articolo Kilimangiaro – Tredicesima puntata del 7 gennaio ...

Tennis - WTA Sydney 2018 : Camila Giorgi conquista l’acCESso al tabellone principale. Sconfitta la tedesca Witthoeft : Buone notizie dalle qualificazioni del WTA di Sydney (Australia). Camila Giorgi supera in finale la tedesca Carina Witthoeft (n.49 del ranking) con il punteggio 6-4 6-1 in 1 ora e 15 minuti di partita e conquista l’accesso al tabellone principale del torneo australiano. Sfiderà la vincitrice degli US Open 2017, l’americana Sloane Stephens, al primo turno. Non certo un match tra i più semplici. Nel primo set la partenza di Camila è ...