Cerva Claretta allontanata dal paese | la mobilitazione la riporta a casa

(Di domenica 7 gennaio 2018) Di solito quando si leggono espressioni come «situazione a rischio», «summit», «di massa», «fare il punto della situazione», «vertice con corpo forestale e polizia provinciale», «individuare una soluzione ampiamente condivisa» si pensa subito a calamità naturali tipo alluvioni, terremoti, frane, valanghe o tsunami.A Comelico Superiore, 2.174 abitanti (più unamomentaneamente trasferita nel limitrofodi Sedico), questi termini invece li usano a proposito di tale «», che non è una donna ma una femmina di cervo (quella «momentaneamente trasferita» cui abbiamo fatto cenno prima).Ma perché la comunità comelicese è così in apprensione per? Dovete sapere che la suddetta, per lungo tempo, è ...