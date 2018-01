: 'Cerchiamo 8 operai, ma nessuno vuole fare i turni di notte' - michelespione90 : 'Cerchiamo 8 operai, ma nessuno vuole fare i turni di notte' - Martorex70 : @NicolaPorro A Renzi non serve la pregiudiziale, si sputtana da solo con i fatti. Però cerchiamo di capire che quei… - lavoroprato : JUMBO é alla ricerca di giovani operai logistici in OLANDA Inviaci il tuo C.V - lavorocremona : JUMBO é alla ricerca di giovani operai logistici in OLANDA Inviaci il tuo C.V - lavoroisardegna : JUMBO é alla ricerca di giovani operai logistici in OLANDA Inviaci il tuo C.V -

(Di domenica 7 gennaio 2018) La Supercap di Pesaro, azienda italiana che produce tappi per prodotti distillati da tempo è alla ricerca di otto #Lavoratori, ma il titolare Marco Banini sostiene di non essere riuscito a trovarli. Non so comelavorare di. E così ha lanciato un appello tramite l'edizione locale del quotidiano Il Resto del Carlino, e questa volta è stato sommerso da duecento curriculum vitae arrivati in un solo giorno, inoltre alcune persone hanno telefonato in fabbrica o si sono presentate direttamente perun colloquio VIDEO. Otto posti vacanti Banini, 47enne proprietario dell'impresa è rimasto sorpreso dalla grande risposta che ha avuto il suo appello, dopo essersi sfogato con il Resto del Carlino per le difficolta' incontrate nel trovare otto lavoratori disposti adie lavorare nei weekend. Non era mai accaduto in molti anni di ricerca ...