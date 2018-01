Centrodestra | sarà coalizione a 4 La Lega la spunta su revisione legge Fornero

Centrodestra - vertice ad Arcore : Maroni verso rinuncia in Lombardia «Legge Fornero sarà abrogata» : Comunicato congiunto: l’attuale governatore lombardo potrebbe non ricandidarsi per un bis «per motivi personali». Sulla legge Fornero la spunta Salvini: la coalizione ne chiederà l’abolizione. Per la Lombardia ora il candidato in pectore è Attilio Fontana

Centrodestra - vertice ad Arcore : Maroni verso rinuncia in Lombardia "Legge Fornero sarà abrogata" : "Sulle regionali la coalizione conferma che si presenterà con candidati comuni e condivisi. Per quanto riguarda la Lombardia, se davvero il presidente Maroni per motivi personali non confermasse la ...

Centrodestra - la coalizione sarà a quattroPrima intesa su programma e candidati : Nel vertice di Arcore ufficializzata la composizione dellacoalizione a quattro con Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia equarto Polo. Tra i punti chiave del programma "la revisione del sistema pensionistico cancellando gli effetti deleteri della legge Fornero"

Centrodestra - Maroni verso la rinuncia al bis in Lombardia E la legge Fornero sarà abolita : Comunicato congiunto: l’attuale governatore lombardo potrebbe non ricandidarsi per un bis «per motivi personali». Sulla legge Fornero la spunta Salvini: la coalizione ne chiederà l’abolizione

Maurizio Gasparri - Luigi Bisignani : 'Sarà lui il candidato in Lazio per il Centrodestra' : Bastano pochissime righe a Luigi Bisignani per sganciare la sua personalissima bomba. Si parla di politica, ovviamente. Di candidature. Di elezioni. Del Lazio, per essere precisi. Di quel Lazio dove, ad oggi, manca ancora il candidato del centrodestra. In campo per la sinistra ci sarà l'uscente, ...

Santanché : a prossime elezioni FdI sarà sorpresa del Centrodestra : Milano, 22 dic. (askanews) 'Fratelli d'Italia è il partito della coalizione che alle prossime elezioni ha più possibilità di crescere: saremo la sorpresa del centrodestra'. E' quanto ha dichiarato ...

Il sondaggio viaggia sul treno. Tra i renziani la convinzione che sarà sfida a due con il Centrodestra : Ultima stazione: Leopolda. La prima è un altro sondaggio di Swg svolto per il Pd. Il treno elettorale di Matteo Renzi è appena partito dalla stazione Tiburtina di Roma - direzione Leopolda - e subito a bordo viene diffusa quella che viene interpretata come la buona notizia della giornata: secondo Swg, il Pd si attesta sul 25,5% dei consensi e in coalizione con area Pisapia, Verdi, Radicali e altre piccole formazioni raggiunge il ...

Ufficiale : Silvio Berlusconi sarà candidato premier del Centrodestra : Matteo Renzi potrà sfidare a Milano Silvio Berlusconi. A quanto trapela i giudici di Strasburgo avrebbero deciso di accogliere l’istanza del leader di Forza Italia. A pesare sarebbe stata la volontà dei popolari europei di avere un alleato forte in Italia.…Continua a leggere →

Andrisano replica a Bruno : "Sarà l'intero Centrodestra a scegliere il suo candidato sindaco" : ... Devo riconoscere di essere stato tentato dal rispondere con un laconico 'non ho tempo per Bruno' poi, però, il doveroso rispetto per i ruoli, per l'avversario ed il suo valore e per la Politica ...

Voto in Sicilia - alle Politiche sarà 60 a 1 Collegi - quasi en plein del Centrodestra : Se si votasse oggi per le Politiche in Sicilia finirebbe 60 a 1. E' il dato che emerge dalla simulazione condotta dall'Istituto Cattaneo sul Voto Siciliano. 'Che cosa succederebbe se gli stessi elettori Siciliani che si sono recati ai seggi domenica scorsa per le elezioni regionali votassero allo stesso modo anche in occasione delle prossime Politiche?' Segui su affaritaliani.it

Sicilia - alle Politiche sarà 60 a 1 Quasi en plein del Centrodestra Collegi : briciole ai 5 Stelle - zero al Pd : Se si votasse oggi per le Politiche in Sicilia finirebbe 60 a 1. E' il dato che emerge dalla simulazione condotta dall'Istituto Cattaneo sul voto Siciliano. 'Che cosa succederebbe se gli stessi elettori Siciliani che si sono recati ai seggi domenica scorsa per le elezioni regionali votassero allo stesso modo anche in occasione delle prossime Politiche?' Segui su affaritaliani.it

Sicilia - alle Politiche sarà 60 a 1 Quasi ein plein del Centrodestra Collegi : briciole ai 5 Stelle - zero al Pd : Se si votasse oggi per le Politiche in Sicilia finirebbe 60 a 1. E' il dato che emerge dalla simulazione condotta dall'Istituto Cattaneo sul voto Siciliano. 'Che cosa succederebbe se gli stessi elettori Siciliani che si sono recati ai seggi domenica scorsa per le elezioni regionali votassero allo stesso modo anche in occasione delle prossime Politiche?' Segui su affaritaliani.it