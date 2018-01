Celta Vigo-Real Madrid in diretta | formazioni ufficiali e risultato LIVE dalle 20 45

Probabili Formazioni Celta Vigo-Real Madrid 07-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Celta Vigo-Real Madrid , 18^ giornata Liga 2017/2018, ore 20:45: Due cambi per Zidane, poiché Carvajal e Bale out: giocano Hakimi e Bale. All’Estadio Balaídos il Celta Vigo proverà l’impresa cercando di fare risultato portando a casa quantomeno un punto contro il Real Madrid di Zinedine Zidane, che nell’ultimo turno di Liga ha subito un pesantissimo ko contro il Barcellona nel Clàsico: un sonoro ...

Coppa del Re - Celta Vigo-Barcellona 1-1 : 20 minuti per Dembelé. Ora il Real : Un gol per parte tra Celta Vigo e Barcellona nell'ottavo di finale di andata della Copa del Rey. Pareggio esterno con gol per il Barça di Valverde, che ha schierato i suoi con un turnover molto ampio ...