Cappella Sistina | Papa Francesco battezza 34 neonati

La Cappella Sistina vivrà in un live showMa quanti dispetti per farla nascere : Tra poco non ci sarà più bisogno per ammirarla di girare gli occhi all’insù. Lo spettacolo della Cappella Sistina diventerà uno spettacolo che il 15 marzo prossimo verrà presentato all’Auditorio Conciliazione di Roma, prodotto da Artainment con la collaborazione scientifica dei Musei Vaticani, quella musicale di Sting e teatrale di Gabriele Vacis.«Giudizio Universale: Michelangelo and the Secrets of the Sistina ...

Cecilia Bartoli : "Canterò nella Cappella Sistina" La prima volta di una donna" : Quando l'arte si fa preghiera. "Sono al settimo cielo". Sembra un gioco di parole, pensando al luogo e a una musica che è a ridosso di Dio, ma la prima reazione di Cecilia Bartoli è questa. Venerdì ...

Scuola : la Cappella Sistina di Balich sfida snapchat - non vi annoierete : Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Non manderete neanche uno snapchat durante lo spettacolo. Non vi annoierete, vi emozionerete". E' la sfida lanciata da Marco Balich, ideatore dello show 'Giudizio Universale. Michelangelo e i segreti del cappella Sistina', ai ragazzi delle scuole della Lazio, riuniti all

Scuola : la Cappella Sistina di Balich sfida snapchat - non vi annoierete : Roma, 26 ott. (Adnkronos) - ''Non manderete neanche uno snapchat durante lo spettacolo. Non vi annoierete, vi emozionerete''. E' la sfida lanciata da Marco Balich, ideatore dello show 'Giudizio ...

La Cappella Sistina di Balich sfida snapchat - non vi annoierete : ''Non manderete neanche uno snapchat durante lo spettacolo. Non vi annoierete, vi emozionerete''. E' la sfida lanciata da Marco Balich, ideatore dello show 'Giudizio Universale. Michelangelo e i ...

Cecilia Bartoli incide con il coro della Cappella Sistina - è la prima donna ad essere ammessa : Per la prima volta una donna incide con il coro della Cappella Sistina. Cecilia Bartoli il mezzosoprano apprezzato in tutto il mondo per la musicalità e il virtuosismo spericolato ha dato il suo ...