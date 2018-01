Capannone a fuoco | alto livello diossine

Capannone a fuoco : impatto significativo di diossine : “Almeno nella fase acuta dell’evento l’impatto sulla qualita’ dell’aria e’ stato significativo”: cosi’ il Gruppo specialistico Contaminazione Atmosferica di Arpa Lombardia, commenta i risultati delle analisi del primo filtro del campionatore ad alto volume che sta monitorando i microinquinanti causati dell’incendio scoppiato a Corteolona la sera del 3 gennaio scorso. 11.9 picogrammi ...

Capannone a fuoco - Arpa : da prime analisi impatto significativo diossine : Per una valutazione completa - sottolinea Arpa - è necessario però attendere i risultati delle analisi dei campioni successivi, che daranno probabilmente valori inferiori

Capannone a fuoco : cronista indagato : PAVIA, 6 GEN - Un giornalista del quotidiano "La Provincia pavese" è indagato con l'ipotesi di reato di "favoreggiamento personale" nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Pavia per l'incendio ...

Capannone a fuoco - Terzi : “Gori dice inesattezze sull’Arpa” : “Gori anziche’ fare passerella e strumentalizzare gravi emergenze come l’incendio di Corteolona dovrebbe prima informarsi cosi’ da non dire inesattezze su Arpa”: cosi’ l’assessore regionale all’Ambiente Claudia Terzi risponde al candidato alla presidenza della Regione Giorgio Gori, per il quale l’Arpa negli ultimi anni e’ stata depotenziata. “Forse a Gori sfugge che grazie ...

Capannone a fuoco a Corteolona e Genzone nel pavese. Allarme nube tossica : Un Capannone industriale di circa 2000 metri quadrati ha preso fuoco intorno alle 19.30 del 3 gennaio a Corteolona e Genzone, lungo la provinciale 31, nel pavese. Un'alta colonna di fumo nero ha avvolto buona parte della Bassa pavese e un centinaio di persone è stato evacuato, in via precauzionale, dalla Cascina San Giuseppe, la frazione di Inverno e Monteleone investita in misura maggiore dalla nube che si è sprigionata dal rogo. ...

Capannone a fuoco - il sindaco della zona : “Temiamo nube tossica” : “Siamo in allarme per la nube, ovviamente tossica, visto che stanno bruciando pneumatici e plastica, che si e’ sprigionata dall’incendio”. A dirlo e’ il sindaco di Inverno e Monteleone Enrico Vignati, che racconta: “Noi sindaci della zona siamo stati contattati a due ore dall’inizio dell’incendio da un funzionario dell’Arpa il quale, considerato il rischio ambientale, ci ha chiesto di ...

