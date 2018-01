Caos aeroporti negli Stati Uniti | il maltempo blocca i voli | scali in tilt

Aerei cancellati e black out : Eleanor provoca il Caos negli aeroporti di mezza Europa : In mattinata già cancellati 176 voli per vento fino a 120 km all’ora. Le previsioni prevedono un peggioramento. Annullati i voli per Genova e Malpensa, in ritardo quelli da e per Fiumicino e da Napoli. Chiusi anche aeroporti di Basilea e Strasburgo

Usa - computer in tilt : Caos e disagi in diversi aeroporti - : Un blackout di due ore al sistema informatico del desk immigrazione ha provocato ritardi e code nel primo giorno di questo 2018. Tra gli scali colpiti New York, Denver, Miami e Atlanta

USA - aeroporti nel Caos da New York a Denver : i computer in tilt. Sospetto attacco hacker : USA, aeroporti nel caos da New York a Denver: i computer in tilt. Sospetto attacco hacker Interruzione di due ore del sistema di verifica dell'immigrazione. Inevitabili i disagi per migliaia di passeggeri in tutti gli scali americani. "Non sappiamo se è attacco hacker" fanno sapere dall'agenzia delle dogane.

Allerta neve - scuole chiuse in Liguria e Toscana - Caos negli aeroporti di Regno Unito e Germania : Le nevicate e il gelo sul versante settentrionale tirrenico stanno causando forti disagi alla viabilità, in molti comuni le scuole sono chiuse. Pesanti problemi anche in Gran Bretagna e Germania. ...

Maltempo - Caos negli aeroporti inglesi e tedeschi. A Heathrow passeggeri bloccati negli aerei : L'aeroporto di Dusseldorf è stato chiuso per quattro ore e quello di Francoforte, uno dei più grandi del mondo, ha registrato numerosi ritardi.

