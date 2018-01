: RT @TutteLeNotizie: Cancro, ritrardi nelle diagnosi: perché i campani si curano al Nord - tatta977 : RT @TutteLeNotizie: Cancro, ritrardi nelle diagnosi: perché i campani si curano al Nord - Stefani96724942 : RT @TutteLeNotizie: Cancro, ritrardi nelle diagnosi: perché i campani si curano al Nord - TutteLeNotizie : Cancro, ritrardi nelle diagnosi: perché i campani si curano al Nord - PaguroBernardo1 : Cancro, ritrardi nelle diagnosi: perché i campani si curano al Nord -

Leggi la notizia su ilmattino

(Di domenica 7 gennaio 2018) Ammalarsi di tumore: accade per il 50% per cento della popolazione del mondo. Percentuale che cresce all'aumentare dell'età, in base allo stile di vita, (fumo, consumo di alcol) e...