: Calciomercato news 7 gennaio: le ultime su Inter, Napoli, Roma, Milan e Juventus - Fantacalciology : Calciomercato news 7 gennaio: le ultime su Inter, Napoli, Roma, Milan e Juventus - calciomercatoit : #Liverpool - Buono sconto per chi ha una maglia di #Coutinho! ?? - JuventusFCFans : Juve, bottino pieno con l'aiutino. Decisione sconcertante: Var, così no! - giornalistispo1 : RT topcalcionews "New: Bolognamania: un flop mai visto - giornalistispo1 : RT topcalcionews "New: Milan, nuovi contatti per Jankto -

(Di domenica 7 gennaio 2018) La serie A è in pausa e allora è ila tenere banco fino alla ripresa delle ostiilità. Al 7ancora sono pochi i colpi ufficiali, ma lesui possibili rinforzi delle big arrivano una dietro l'altra e allora cerchiamo di fare il punto della situazione per quanto riguarda le trattative di. Chi arriverà a rinforzare queste formazioni? Serie A: i possibili colpi diPer quanto riguarda l'di Spalletti lediaggiornate al 7non sono diverse da quelle dei giorni scorsi. I nerazzurri stanno cercando soprattutto un difensore centrale, un mediano e un trequartista. Per la difesa piace il baby Bastoni dell'Atalanta, difficile arrivare a De Vrij della Lazio, seppur il centrale biancoceleste è in scadenza di contratto. Ramires dovrebbe essere il colpo a centrocampo, per la trequarti si seguono le ...