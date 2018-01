CALCIOMERCATO NAPOLI News | Al lavoro per uno tra Verdi e Deulofeu Ultime notizie

CALCIOMERCATO news 7 gennaio : le ultime su Inter - Napoli - Roma - Milan e Juventus : La serie A è in pausa e allora è il Calciomercato a tenere banco fino alla ripresa delle ostiilità. Al 7 gennaio ancora sono pochi i colpi ufficiali, ma le news sui possibili rinforzi delle big arrivano una dietro l'altra e allora cerchiamo di fare il punto della situazione per quanto riguarda le trattative di Inter, Napoli, Roma, Milan e Juventus. Chi arriverà a rinforzare queste formazioni? Serie A: i possibili colpi di gennaio Per quanto ...

CALCIOMERCATO Napoli/ News - Sarri : difficile fare qualcosa per migliorarci (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: il tecnico svela come è davvero molto difficile migliorare una squadra di già assoluto livello.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 04:04:00 GMT)

CALCIOMERCATO Napoli/ News - Sarri : acquisti? La società valuterà le ambizioni (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: il tecnico partenopeo ha parlato delle possibilità invernali della società senza sbilanciarsi troppo(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 19:29:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI / News - Koulibaly : non mi interessa quanto valgo - penso a giocare (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: Kalidou Koulibaly allontana le voci di una partenza riferendo di non essere interessato al suo valore(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 18:20:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI / News - Giaccherini in uscita : piace al Chievo (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: Emanuele Giaccherini sembra essere in uscita, l'esterno offensivo piace molto al Chievo di Rolando Maran(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 12:40:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI / News - Inglese : l'arrivo dipende da Milik e Verdi (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: Roberto Inglese potrebbe approdare in azzurro ma il suo futuro è legato soprattutto al recupero di Milik (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 10:07:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI - De Laurentiis manda un segnale a Verdi : si può chiudere per il colpaccio : Calciomercato Napoli – Il Napoli si muove sul mercato con l’intenzione di mettere a segno un colpo veramente importante per Sarri, l’obiettivo numero uno è Verdi del Bologna. Ecco le parole del presidente De Laurentiis come riportate dal ‘Corriere dello Sport’: “Io cerco un nuovo Callejon e non è semplice trovarlo. Vedo le statistiche e mi accorgo che le ha giocate tutte, senza mai tirarsi indietro; e che in ...

CALCIOMERCATO Napoli/ News - tutto sull'ipotesi Verdi (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: l'ipotesi Verdi e gli aggiornamenti sul futuro del difensore Tonelli. (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 03:46:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI - super offerta (con contropartita) al Bologna per Verdi : Calciomercato Napoli – Il Napoli è in testa alla classifica del campionato di Serie A e ha intenzione di mantenere la posizione fino al termine della stagione. La Juventus non molla di un centimetro ed un aiuto importante potrebbe arrivare dal mercato, un calciatore che si è messo in grande mostra è Verdi del Bologna pronto l’assalto degli azzurri già nei prossimi giorni. Il rossoblu è il calciatore che per caratteristiche può ...

CALCIOMERCATO Chievo - Maran : "Inglese al Napoli? No - ci serve per la corsa salvezza" : "Il Chievo nella prima parte della gara ha offerto una prestazione incedibile: c'era rammarico per l'1-1 al riposo - spiega il tecnico a Sky Sport - perchè dal possibile 2-0 e dalle occasioni per ...

CALCIOMERCATO Serie A : il Napoli insiste per Verdi : Milano, 5 gennaio 2017 - Siamo ancora alle prime battute del Calciomercato , ma alcune squadre vogliono concludere al più presto le trattative. È il caso del Napoli , che continua ad insistere per ...