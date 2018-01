Calciomercato Lazio | si cerca accordo con De Vrij | a breve arriva Caceres

Calciomercato Lazio - situazione a sorpresa per la porta - il colpo a centrocampo ed il futuro di De Vrij : Calciomercato Lazio – Stagione fino al momento importante per la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi occupa le zone alte della classifica del campionato di Serie A ed anche in Europa League l’obiettivo è essere grande protagonista. La dirigenza nel frattempo pensa al mercato, in arrivo importanti aggiornamenti. Tiene banco la questione portiere si cerca un vice-Strakosha, una soluzione porta Mariano Andujar ma nelle ultime ore si ...

Calciomercato Juventus - importanti rivelazioni di Marotta : Alex Sandro vicino alla cessione ed Allegri… : Calciomercato Juventus, importanti novità arrivano per bocca dell’amministratore delegato del club Beppe Marotta. Il dirigente bianconero ha rilasciato un’intervista a Rai Sport, nella quale affronta argomenti a dir poco importanti in chiave mercato, già per ciò che concerne il mese di gennaio. Su Alex Sandro il commento di Marotta è davvero molto interessante: “La politica della Juve è che se un giocatore ci chiede di andare ...

Calciomercato Lazio - Andujar come vice Strakosha? L’agente allo scoperto : Calciomercato Lazio – La Lazio è intenzionata ad acquistare un vice Strakosha per far rifiatare in qualche occasione il portiere albanese, diventato ormai titolare in pianta stabile. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile arrivo di Mariano Andujar, vecchia conoscenza della Serie A. L’agente del portiere argentino, intervistato da ‘LaLaziosiamonoi.it’, ha fatto un punto della situazione: “L’ultima volta ...

Calciomercato Lazio - caccia al vice Strakosha : il favorito è una vecchia conoscenza della Serie A : Calciomercato Lazio – La Lazio si appresta ad accogliere Martin Caceres, in arrivo dal Verona. L’uruguaiano andrà a rinforzare il reparto arretrato che grazie alle ottime prestazioni di Strakosha tra i pali ha trovato una certa stabilità. Il club biancoceleste, intanto, in questo mercato di gennaio cercherà di mettere a disposizione di Inzaghi un portiere di esperienza che possa far rifiatare qualche volta l’estremo difensore ...

Calciomercato Lazio - Milinkovic-Savic giura fedeltà : 'Resto qui. Il nostro obiettivo è la Champions' : un mercato ricco di cifre e possibili stravolgimenti quello del gennaio 2018, come sempre d'altronde. Tutti vogliono comprare ma molti, in realtà, si accontenterebbero anche soltanto di non vendere. ...

Calciomercato Salernitana - Lotito pesca dalla ‘sua’ Lazio : ecco il colpo in canna : Calciomercato Salernitana – La Salernitana ha chiuso il 2017 nel peggiore dei modi con una pesante sconfitta in casa del Palermo. Nonostante un rendimento altelante e un cambio in panchina con l’arrivo di Colantuono al posto di Bollini, i granata hanno solo 4 punti di ritardo sulla zona playoff. Il mercato potrebbe essere determinante per disputare un ottimo girone di ritorno. Lotito è pronto a pescare dalla ‘sua’ Lazio ...

Calciomercato Lazio - tutto fatto per Caceres : arriva dopo la sosta : Calciomercato Lazio, tutto fatto per Caceres: arriva dopo la sosta Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Lazio, tutto fatto PER Caceres – La Lazio chiude il 2017 con un pareggio in casa dell’Inter e in piena lotta per un piazzamento Champions. La squadra di Simone Inzaghi potrebbe comunque beneficiare di alcuni nuovi innesti durante il ...

Calciomercato Lazio - Tare fa un punto sul futuro di De Vrij : gli ultimi aggiornamenti : Calciomercato Lazio – La Lazio chiuderà il 2017 e il girone d’andata a San Siro contro l’Inter. I biancocelesti hanno l’occasione di accorciare sia sui nerazzurri che sulla Roma, visto che i giallorossi non sono andati oltre l’1-1 con il Sassuolo. Nel pre-partita, il ds dei capitolini, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di ‘Premium Sport’ facendo un punto sul futuro di De Vrij, in scadenza di contratto a ...

Calciomercato Lazio - la ‘contropartita’ al Verona che sblocca l’affare Caceres : Calciomercato Lazio – La Lazio è reduce da due vittorie consecutive, quelle in campionato e Coppa Italia contro Crotone e Fiorentina, adesso la squadra di Simone Inzaghi si prepara per affrontare il big match contro l’Inter. Nel frattempo si stanno valutando le strategie per il mercato di gennaio, si avvicina l’arrivo a gennaio di Caceres. L’accordo tra Lazio e Verona prevedeva il prestito fino a gennaio e poi il ...

Calciomercato Lazio - ritorno di fiamma per la difesa : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione fantastica tra campionato ed Europa League e nell’ultima gara ha superato anche il turno di Coppa Italia conquistando le semifinali dopo il successo contro la Fiorentina. Nel frattempo si pensa anche al mercato, in particolar una situazione da chiarire è quella che riguarda il difensore De Vrij, il biancoceleste non ha intenzione di rinnovare e dalla prossima stagione ...

Calciomercato : Lazio - Sergej Milinkovic-Savic è un tesoro da 120 mln : E' nelle mani della Lazio, uno dei principali oggetti del desiderio delle più grande squadre d'Europa (a cominciare dal Psg, pronto a fare follie per lui): si tratta di Sergej Milinkovic-Savic è uno ...

Calciomercato Lazio - il dopo-De Vrij arriva dal Genoa : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente importante, il club biancoceleste è in lotta per le zone alte della classifica ed anche in Europa League l’obiettivo è arrivare il più lontano possibile. Nel frattempo si pensa anche al mercato ed alla prossima stagione, quasi certamente non farà parte della rosa De Vrij che non ha intenzione di rinnovare. Il presidente Lotito non sta a guardare ed avrebbe ...

Il Papu Gomez parla del suo futuro in chiave Calciomercato : rivelazioni interessanti… : Il Papu Gomez, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a Marca del suo futuro, ma anche del passato. Diversi anni fa fu vicinissimo all’Atletico Madrid, ma il Papu non chiude ad un futuro nella Liga: “Nel 2012, prima di andare al Metalist, cenai con Simeone a Buenos Aires perché mi voleva all’Atlético Madrid, ma il Catania chiedeva troppi soldi. Io volevo andare, ma non dipendeva da me. E’ stata una delusione, sarebbe stato un salto ...

Calciomercato Lazio - il primo rinforzo arriverà dopo la Befana : tutti i dettagli : Calciomercato Lazio – La Lazio sarà impegnata con il Crotone tra circa un’ora nel lunch match della 18^ giornata di Serie A. I biancocelesti puntano a tornare alla vittoria dopo il pareggio con la sconfitta con il Torino e il pareggio con l’Atalanta di domenica scorsa. Intanto arrivano conferme sull’approdo di Martin Caceres nella Capitale nel mercato di gennaio. Il difensore uruguaiano tornato in Italia in estate al ...