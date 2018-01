Calciomercato Benevento | adesso cambiano le strategie | i dettagli

Calciomercato Benevento - Vigorito scatenato : “vi svelo i colpi per gennaio” - poi parla del ‘caso’ Ciciretti : Calciomercato Benevento – Il Benevento crede all’obiettivo salvezza, maggiore fiducia dopo il successo nella gara di campionato contro il Chievo, la dirigenza scatenato sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa. Nel frattempo importanti indicazioni da parte del presidente a Radio Kiss Kiss Napoli: “A qualcuno fa piacere far passare Vigorito come nemico del Napoli. Dopo il Benevento, ho simpatia per il Napoli, ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 5 gennaio in DIRETTA : il Psg vuole portare Cristiano Ronaldo a Parigi! Benevento molto attivo - Tevez torna in Argentina : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus ha ceduto Pjaca in prestito allo Schalke 04 ed è in costante pressing su Emre Can, ma sta facendo un pensierino anche per Cristante. Il Napoli, dal canto suo, è in cerca di un attaccante ...

Calciomercato Benevento - Billong firma. A disposizione per la Sampdoria : Benevento - Jean Claude Billong è ufficialmente un giocatore del Benevento . Il club sannita ha infatti comunicato "di aver perfezionato l'accordo con il club NK Maribor per l'acquisto a titolo ...

Calciomercato Benevento - blitz per l’attacco : altri rinforzi per De Zerbi - contatto anche con la Samp : Calciomercato Benevento – Il successo contro il Chievo ha riportato grande fiducia in casa Benevento, adesso la squadra di De Zerbi crede alla salvezza. La dirigenza si è già mossa in modo importante sul mercato ed altri innesti sono in arrivo. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ per l’attacco l’obiettivo è Cheick Diabaté, attaccante maliano classe ’88 dell’Osmanlispor, manca l’accordo tra ...

Calciomercato Benevento - non solo acquisti : ecco i calciatori con la valigia in mano : Calciomercato Benevento – Fiducia ritrovata in casa Benevento dopo il successo contro il Chievo, la squadra di De Zerbi crede alla rimonta in classifica per raggiungere la salvezza. La dirigenza nel frattempo è attivissima sul mercato, non solo operazioni in entrata ma anche in uscita, in tanti calciatori con la valigia in mano. Si tratta di Chibsah, Memushaj, Gyamfi, Del Pinto, Lazaar, Kanoute. LEGGI ANCHE –> Calciomercato ...

Calciomercato Benevento - Vigorito svela : la situazione Ciciretti ed il retroscena su Pavoletti : Calciomercato Benevento – Dopo il successo contro il Chievo, il Benevento crede alla salvezza, previsti diversi movimenti sul mercato di gennaio. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il presidente Oreste Vigorito: “ieri sera mi è arrivata, così come prevede il regolamento, notifica e comunicazione da parte del Napoli per richiedere la possibilità di parlare e trattare col nostro calciatore Amato Ciciretti. Non ho avuto ...

Aurelio De Laurentiis sul Calciomercato / Il Presidente del Napoli : "Volevo cedere Pavoletti al Benevento" : Aurelio De Laurentiis sul calciomercato, il Presidente del Napoli promette ai suoi tifosi di essere pronto a lavorare per rinforzare la squadra che punta alla vittoria dello Scudetto.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 23:53:00 GMT)

Calciomercato Napoli - De Laurentiis smorza l’entusiasmo dei tifosi e svela un retroscena sul Benevento : Calciomercato Napoli – A margine della presentazione dell’ultimo film di Carlo Verdone “Benedetta Follia”, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato brevi ma significative dichiarazioni sul mercato smorzando di fatto l’entusiamo dei tifosi: “Il mercato? Siamo in abbondanza. Da lunedì saremo al lavoro per i tifosi e per tutti. Lo viviamo in parallelo, abbiamo calciatori a iosa e forse siamo ...

Calciomercato Benevento - rinforzi in arrivo da Bari e Foggia : innesto anche per Grosso : Calciomercato Benevento – Primo successo per il Benevento nel campionato di Serie A, vittoria nella gara contro il Chievo, il club adesso crede alla salvezza e si prepara per la gara contro la Sampdoria con l’obiettivo di conquistare un altro risultato positivo. La dirigenza nel frattempo continua a muoversi sul mercato, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i sanniti pensano a Djavan Anderson del Bari, ...

Calciomercato Benevento - preso Sandro : arriva dall'Antalyaspor : Benevento - Il Benevento ha ingaggiato Sandro Raniere Guimarães Cordeiro, noto con il semplice nome di Sandro . Dopo aver messo a segno gli acquisti di Guilherme e Billong, precorrendo i tempi ...

Calciomercato - Benevento-Sandro : fatta. Contratto di sei mesi : BENEVENTO - Sandro è sbarcato a Roma ieri mattina per le visite mediche a Villa Stuart: sono state accurate e devono aver dato buon esito, visto che intorno alle 16, il centrocampista è partito alla ...

Calciomercato Benevento - non solo Sandro : pronto l’assalto ad un altro centrocampista di esperienza : Calciomercato Benevento – La vittoria ottenuta contro il Chievo, la prima in Serie A nella storia del Benevento, ha restituito entusiasmo all’ambiente giallorosso. I tre punti ottenuto con i clivensi hanno riacceso le speranze salvezza. Vigorito vuole fare tutto il possibile per tentare l’impresa e per questo sta mettendo mano al portafoglio per rinforzare la rosa a disposizione di De Zerbi. Dopo gli arrivi di Guilherme e ...