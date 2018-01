Calcio | morto Valentin Angelillo | suo il record di gol nei campionati a 18 squadre

Calcio : morto Angelillo - fu "angelo faccia sporca" : È morto in ospedale a Siena, a 80 anni, Antonio Valentin Angelillo, ex attaccante di Inter, Roma e Milan, e primatista di reti segnate in un campionato di serie A a 18 squadre, con 33 gol. Il decesso ...

Calcio - morto ex attaccante Angelillo : 01.15 E' morto Antonio Valentin Angelillo, ex attaccante di Inter, Roma e Milan, e primatista di reti segnate in un campionato di serie A a 18 squadre, con 33 gol. Aveva 80 anni. Il decesso è avvenuto il 5 gennaio, in ospedale, ma la notizia è stata diffusa solo ora per volontà della famiglia. L'ex 'Angelo dalla faccia sporca' della nazionale argentina era arrivato al Pronto Soccorso del Policlinico 'Le Scotte' di Siena il 3 gennaio.

Matteo - 15 anni - era una promessa del Calcio : morto in un incidente dopo una festa : Stava tornando con lo scooter a casa dopo una serata in allegria per celebrare il Natale assieme ai suoi compagni di squadra, quella degli Allievi della Vis Pesaro. Ma il destino più infame lo...

E’ morto Everardo Dalla Noce - addio al cronista che spiegava la Borsa al Tg2 (e che Fazio volle a “Quelli che il Calcio”) : Era diventato familiare come corrispondente del Tg2 da Piazza Affari, ma aveva cominciato da giornalista sportivo. Era esperto di arte, anzi critico d’arte, con tanto di rubrica sul Sole 24 Ore, ma la sua ironia ne fece un inviato fisso del primo Quelli che il calcio con Fabio Fazio. Ha scritto un’ottantina di canzoni (molte con Natalino Otto), una anche per Patti Pravo, ma non poteva dirlo perché il contratto con la Rai lo vietava ...

La Fine del mondo. La Svezia ci elimina : il Calcio italiano è morto : Allo Stadio San Siro di Milano nel match di ritorno dei playoff tra Italia e Svezia si consuma qualcosa che gli appassionati di calcio italiani mai avrebbero voluto vedere: la Nazionale non si qualifica alla rassegna iridata in Russia nel 2018. La sfida nella “Scala del calcio” termina sullo 0-0. Tante le occasioni sprecate dai calciatori nostrani ed una porta svedese letteralmente stregata. La squadra di Gian Piero Ventura dunque ...

Calcio : è morto Joel Lobanzo in seguito ad un arresto cardiaco : Lutto per il mondo del Calcio. In Belgio è deceduto all’età di 17 anni Joel Lobanzo, giocatore del Royal Antwerp, in seguito ad un arresto cardiaco arrivato martedì sera in un allenamento con la squadra Under 19. “Abbiamo appreso la terribile notizia della morte di Joel Lobanzo all’età di 17 anni. Il giocatore è stato vittima di un arresto cardiaco durante l’allenamento di martedì sera”. RAFC is in rouw. ...

Calcio - è morto Stefano Salvatori. Ex Milan e Fiorentina - Campione d’Europa con i rossoneri di Sacchi : Stefano Salvatori è purtroppo scomparso a 49 anni. L’ex centrocampista di Fiorentina e Milan si è spento poche ore fa, dal 2013 viveva in Australia. A darne l’annuncio è stato il club scozzese degli Hearts of Midlothian dove il giocatore ha militato dal 1996 al 1999. Salvatori vinse la Coppa Campioni 1989-1990 con Arrigo Sacchi alla guida dei rossoneri poi le esperienza con SPAL, Atalanta e in Scozia. Da quattro anni risiedeva in ...