E'Antonio Valentin, exdi Inter, Roma e Milan, e primatista di reti segnate in un campionato di serie A a 18 squadre, con 33 gol. Aveva 80 anni. Il decesso è avvenuto il 5 gennaio, in ospedale, ma la notizia è stata diffusa solo ora per volontà della famiglia. L'ex 'Angelo dalla faccia sporca' della nazionale argentina era arrivato al Pronto Soccorso del Policlinico 'Le Scotte' di Siena il 3 gennaio.(Di domenica 7 gennaio 2018)