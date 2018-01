Cagliari-Juventus | Giulini è una furia | “campionato falsato”

: Cagliari-Juventus, moviola e VAR: mano di Bernardeschi e contatto Pavoletti-Benatia - TutteLeNotizie : Cagliari-Juventus, moviola e VAR: mano di Bernardeschi e contatto Pavoletti-Benatia - TutteLeNotizie : Cagliari-Juventus, Dybala esce in lacrime dopo infortunio - Jfollow_35 : RT @Stekrano: Favore pro #Roma (gol di #Fazio col Cagliari) ??ci può stare Favore pro #Napoli (mano di #Mertens) ??ci può stare Favore pro… - StefanoMontry : RT @juventusfc: .@fbernardeschi gol, la Juve passa a Cagliari. Il Match Report di #CagliariJuve - iCMcalcio : Cagliari-Juventus, Allegri a Sky: "Obiettivo raggiunto, ora la sosta per ricaricare le pile" -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 gennaio 2018) A fine partita ha aspettato il direttore di gara Calvarese per chiedergli spiegazioni. Tommasonon le ha avute, ma il presidente del, dopo la sconfitta casalinga con la, ce l’ha soprattutto con l’arbitro Var Banti. “Cosi’ non va bene – spiega ai microfoni di Premium Sport -, noi ci giochiamo la vita in queste partite. A Roma abbiamo perso con il gol di mano di Fazio al 95°, noi siamo bravi e buoni, ma cosi’ il campionato giu’ e’ falsato. Poi, se vogliono creare un campionato in cui nelle zone alte sono tutti felici e contenti, che ci facciano sapere. Non capisco, come credo non abbiano capito a Crotone perche’ non sia stato fischiato ne’ valutato dal Var il mano di Mertens. E’ veramente incredibile, non esiste che Banti non faccia rivedere l’azione all’arbitro. Poi poi ...