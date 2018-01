Cagliari-Juventus | Allegri | “Vittoria importante” Giulini | “Campionato falsato”

Serie A : Cagliari-Juventus 0-1 : ROMA, 6 GEN - Una Juventus non brillante strappa a fatica una vittoria per 1-0 sul campo del Cagliari nel posticipo serale della prima giornata di ritorno di Serie A, ultimo prima della sosta del ...

Cagliari-Juventus - Giulini è una furia : “campionato falsato” : A fine partita ha aspettato il direttore di gara Calvarese per chiedergli spiegazioni. Tommaso Giulini non le ha avute, ma il presidente del Cagliari, dopo la sconfitta casalinga con la Juventus, ce l’ha soprattutto con l’arbitro Var Banti. “Cosi’ non va bene – spiega ai microfoni di Premium Sport -, noi ci giochiamo la vita in queste partite. A Roma abbiamo perso con il gol di mano di Fazio al 95°, noi siamo bravi ...

Cagliari-Juventus shock - cori razzisti a Matuidi : perché l'arbitro non sospende la gara ?

Calcio - Serie A 2017-2018 : Cagliari-Juventus 0-1 - Federico Bernardeschi decisivo - vittoria sofferta per la Vecchia Signora : Missione compiuta per la Juventus nella ventesima giornata del campionato di Calcio di Seria A. La formazione di Massimiliano Allegri conquista una vittoria di misura contro il Cagliari della Sardegna Arena. Un match decisamente tirato, finito 1-0 per i bianconeri in cui a decidere è stata una marcatura di Federico Bernardeschi nella ripresa. Nel primo tempo regna l’equilibrio: tre legni in totale, due dei bianconeri con Dybala e proprio ...

