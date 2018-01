Cagliari-Juve 0-1 tra le polemiche Allegri | ' Meritavano il pari'

VIDEO/ Cagliari-Juventus (0-1) : highlights e gol. Barzagli : così si vincono i campionati (Serie A) : VIDEO Cagliari Juventus (0-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 20^ giornata. Le immagini salienti del posticipo di campionato alla Sardegna Arena (6 gennaio 2018)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 12:18:00 GMT)

Gli insulti razzisti a Blaise Matuidi in Cagliari-Juventus : Il centrocampista francese della Juventus ha subito cori offensivi e lo ha denunciato su Instagram, pochi giorni dopo un episodio simile a Verona The post Gli insulti razzisti a Blaise Matuidi in Cagliari-Juventus appeared first on Il Post.

Cagliari-Juve - Calvarese odia il Var : mai usato da inizio campionato (neanche da A-Var) - il dato è clamoroso : Calvarese odia il Var, possiamo dirlo con una buona dose di certezza dopo l’episodio di ieri tra Cagliari e Juventus. Un mani di Bernardeschi abbastanza solare ha scatenato il caos tra tifosi ed addetti ai lavori. Il direttore di gara Calvarese ha pensato bene di non assegnare il penalty ed addirittura di non guardre neanche un replay, insomma ha ritenuto di non aver bisogno dell’aiuto del Var. Calvarese non vuole supporto, quasi con ...

Cagliari-Juventus - le pagelle dei bianconeri : Szczesny l'erede legittimo : 1 di 5 Successiva TORINO - Sì, l'erede legitto di Buffon è Wojciech Szczesny . La partita di Cagliari l'ha dimostrato ancora una volta: il polacco è stato uno dei migliori in campo. Pjanic e Matuidi ...

Cagliari-Juventus - cori razzisti verso Matuidi : 'Non riesco a odiare' : CAGLIARI - Qualche 'buu' razzista ha accompagnato una giocata sotto la Nord di Blaise Matuidi, che si è lamentato in maniera veemente con il direttore di gara. Pjanic ha cercato di calmare gli animi e ...

Shock Cagliari-Juventus - lite furibonda tra Nedved e Conti nello spogliatoio : Diego Lopez distrugge tutto : Clamoroso quanto successo nella gara della 20^ giornata del campionato, si sono affrontate Cagliari e Juventus in una partita che ha portato più di qualche polemica. Furia dei sardi per due episodi che si sono verificati nella seconda parte della gara, la gomitata di Benatia nei confronti di Pavoletti ed il fallo di Bernardeschi in area di rigore non sanzionato con il penalty, nel frattempo emerge un retroscena clamoroso. I bianconeri sono ...

Var e polemiche : la Juve vince a Cagliari : 'Le spiegazioni che ho chiesto a Calvarese? Purtroppo non sono riuscito a ottenerle - dice Giulini nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport - Così non va bene, perché noi ci ...

Cagliari-Juventus e le polemiche arbitrali : Varriale e Pistocchi scatenano il caos sui social [FOTO] : La 20^ giornata ha regalato la gara tra Cagliari e Juventus, successo dei bianconeri grazie ad una rete di Bernardeschi ma non sono mancate le polemiche per due episodi che si sono verificati nella parte finale della gara. In particolar modo nell’azione del vantaggio della Juventus, l’arbitro non ha fischiato la punizione su Pavoletti per la gomitata di Benatia, concesso il vantaggio ma la scelta è sbagliata, qualche minuto più tardi ...

Cagliari-Juventus - cori razzisti contro Matuidi : la risposta del calciatore è da applausi [FOTO] : Nella giornata di ieri è andata in scena la 20^ giornata del campionato di Serie A, il turno si è concluso con il successo della Juventus contro il Cagliari tra mille proteste, decisiva la rete di Bernardeschi ma lo stesso ex Fiorentina è stato protagonista di un fallo di mani clamorosamente non fischiato da parte dell’arbitro. cori razzisti nei confronti di Matuidi, il calciatore ha deciso di rispondere così: “Ho assistito a scene ...

Juve - Allegri : "Il Cagliari non meritava di perdere" : Il tecnico bianconero: "Col Var sono aumentate le polemiche, forse siamo noi italiani a cui piace alimentarle"