Cagliari | ancora polemiche dopo la gara contro la Juve | Diego Lopez non ci sta

PAULO DYBALA/ La Juventus lo spinge verso Raiola? Domani contro il Cagliari ancora titolare : PAULO DYBALA, la Juventus lo spinge verso Raiola? Il retroscena sulla sfida tra agenti. Intanto Massimiliano Allegri lo boccia da centravanti: “Non nelle grandi squadre”(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 18:32:00 GMT)

Cagliari - Rafael ancora rossoblù : il portiere prolunga il contratto : Cagliari. Il portiere Rafael continuerà a vestire i colori rossoblù sino al 30 giugno 2019. La firma del prolungamento del contratto è stata annunciata oggi 1* gennaio. Arrivato a Cagliari nel gennaio ...

LIVE Cagliari-Fiorentina - cronaca e risultato in tempo reale : Intervallo alla Sardegna Arena ancora 0-0 : ... Pezzella, Astori, Laurini, Biraghi, Badelj, Benassi, Veretout, Chiesa, Thereau, Simeone Allenatore: Stefano Pioli 2 Notizie sul tema Dove vedere Cagliari-Fiorentina, diretta tv e LIVE streaming ...

Serie A Cagliari - Cragno ancora out. Terapie per Dessena : Cagliari - In vista del prossimo match di campionato contro la Roma (sabato ore 20.45) il Cagliari è alle prese con diversi infortunati. Il club, in un comunicato ufficiale, ha reso note le loro ...

Sardegna : continuità territoriale - ancora più posti su rotte da Cagliari per Milano e Roma e su Alghero-Linate : (Teleborsa) - Sono in totale 110 mila i posti messi in vendita sulle rotte aeree in continuità territoriale operate da Alitalia da Cagliari per Milano e Roma e sulla Alghero-Linate nel periodo dal 20 ...

Sardegna : continuità territoriale - ancora più posti su rotte da Cagliari per Milano e Roma e su Alghero-Linate : Sono in totale 110 mila i posti messi in vendita sulle rotte aeree in continuità territoriale operate da Alitalia da Cagliari per Milano e Roma e sulla Alghero-Linate nel periodo dal 20 dicembre al 9 ...

Keene trascina Cagliari alla vittoria - la Virtus Roma cade ancora : Altra sconfitta in casa Virtus Roma, la prima dell’era Bechi. I giallorossi, dopo aver giocato una partita equilibrata per tre quarti e mezzo, si devono... L'articolo Keene trascina Cagliari alla vittoria, la Virtus Roma cade ancora su Roma Daily News.